三星新一代旗艦手機Galaxy S26系列，預計於台灣時間2月26日凌晨2點，在美國舊金山舉辦「2026 Galaxy Unpacked」發表會正式亮相。新機發表進入倒數階段，PTT上有網友發文詢問，上一代全新Galaxy S25 Ultra，有人願意用27000元販售，是否該趁機入手？不少網友搖頭認為買新不買舊，或是建議等發表會後再買，但也有人覺得趁便宜可以買了。
有網友在PTT發文表示，自己長期使用三星手機，近期因舊機效能明顯下滑，萌生換機念頭，剛好有朋友在公司尾牙抽中Galaxy S25 Ultra（256GB），全新未拆，願意以27000元轉讓給他，相較官網原價4萬3900元，等於便宜約1.7萬元，讓他相當心動。不過，考量Galaxy S26系列即將登場，原PO也擔心「現在買會不會太早」，因此發文詢問網友意見。
網友認為可以等發表後再決定
不少人覺得，目前以27000元入手S25 Ultra屬於合理行情，具備一定吸引力，網友認為「值得，記憶體SSD都漲價了」、「就行情價，買了不虧，看你要不要加錢買更新的而已」，認為在原物料成本上升、新機售價可能調漲的情況下，上一代旗艦反而更具CP值，也有人表示，若手機已接近報廢，有實際換機需求，其實不必過度糾結時機。
不過，也有不少網友持保留態度，建議等S26系列正式亮相後，再觀察市場價格變化，現階段不急著入手，「發表後再買，還有一波降價」、「商城買差不多價格，但多一年保固」、「等官方特價比較划算」。此外，也有人直言「買新不買舊」，認為新機可能加入eSIM等新功能，規格更完整，與其現在入手舊款，不如等發表會後再做決定。
資料來源：PTT
