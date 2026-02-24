我是廣告 請繼續往下閱讀

一名具移工身分的越南籍胡姓男子，去年5月7日將裝有400萬元現金的袋子遺落在台鐵區間車上，當時引發社會關注。台南地檢署追查後發現，這筆鉅款其實是台、越之間跨國地下匯兌的贓款。檢方日前依違反《銀行法》起訴永康一間小吃店越南籍老闆娘潘黎，以及涉案的台、越籍夫妻等4人；至於胡男則在案發9天後出境，目前遭通緝中。南檢指揮鐵路警察調閱監視器與台鐵搭車紀錄，並於去年5月19日完成胡男手機鑑識，進一步分析金流。檢警隨後於5月28日持搜索票前往台南永康區，由越南籍潘黎（33歲）經營的小吃店搜索，逐步揭開地下匯兌的運作模式。胡男（34歲，通緝中）當天所攜帶的400萬元，是台灣委託人交付的現金。對方委託潘黎與胡男將等值新台幣400萬元的越南盾匯入越南境內指定銀行帳戶。胡男收款後原欲帶回小吃店交給潘黎，不料途中遺失現金，才讓地下匯兌情事曝光。調查指出，潘黎與胡男自2023年2月至2025年5月間，為在台越南同鄉提供地下匯兌服務，接受委託後，將談妥金額匯入越南國內銀行帳戶，再由委託人以現金或匯款方式交付等值新台幣給潘黎、胡男或小吃店潘姓越南籍女員工（23歲，已起訴）。他們除賺取匯差外，並收取每筆50元至300元不等的手續費。此外，專案小組另查出，一名46歲蔡姓台籍男子與其42歲越南籍妻子制姓女子，也涉入非法跨國地下匯兌。檢警統計，涉案匯兌次數至少924次，總金額高達2億3038萬餘元，嚴重破壞我國金融秩序。至於胡男遺落的400萬元，因屬地下匯兌贓款，檢方已依刑法規定宣告沒收。