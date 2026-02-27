我是廣告 請繼續往下閱讀

▲柯震東詮釋三太子乩身斬妖除魔，感嘆活著只為還債與贖罪。（圖／Netflix提供）

▲鄭伊健（左）、李霈瑜在《百萬人推理》追捕網紅命案凶手。（圖／百聿數碼提供）

▲《急診室的奇蹟》真實還原台灣大型醫院急診室的生死搏鬥與人性掙扎。（圖／Netflix提供）

▲《沉默的審判》由國片《周處除三害》導演黃精甫執導，以爆炸綁架案為起點，橫跨20年剖析三家族深埋仇恨。（圖／黃人有限公司提供）

▲《黑白清道夫》由李銘順、婁峻碩（如圖）、雷嘉汭主演。（圖／Netflix提供）

▲《欠妳的那場婚禮》由金鐘導演嚴藝文執導，以中年危機與時空奇蹟為核心，講述搖滾男神重拾愛情的療癒之旅。（圖／公視提供）

▲《聰明鎮》改編日本大師伊藤潤二經典漫畫，融合台灣升學壓力與超自然詭譎，將日常慾望扭曲成噩夢。（圖／聰明鎮 Bloody Smart臉書）

Netflix日前發布2026年必看的7部台劇片單，作品橫跨奇幻、動作、懸疑、喜劇與醫療等類型，以鄭伊健、婁峻碩主演、講述網路生態下偵查大戲的《百萬人推理》打頭陣，接著是網羅柯震東、王柏傑兩大男神的奇幻鉅作《乩身》，以及張孝全、蘇慧倫以男性視角出發的音樂劇集《欠妳的那場婚禮》，後續還有霍建華、楊謹華主演的醫療職人劇《急診室的奇蹟》、阮經天、王淨主演、劇情燒腦反轉的《沉默的審判》、李銘順、婁峻碩主演的犯罪動作喜劇《黑白清道夫》、梁詠琪、陳姸霏主演的恐怖影集《聰明鎮》，《NOWNEWS今日新聞》以懶人包形式，整理主要演員、收看平台、上線時間、集數和劇情簡介，帶您一文掌握。主要演員：柯震東、王柏傑、陳姸霏、楊銘威、薛仕凌收看平台：Netflix上線時間：4/2集數：6集劇情簡介：玩世不恭的街頭混混韓杰（柯震東 飾），年少時因一樁大錯導致家人橫死，被時尚潮流的三太子（王柏傑 飾）強徵為人間「乩身」，肉身穿越陰陽兩界，處理孤魂野鬼釀成的棘手靈異案件。每次任務結束，他都須經歷生不如死的恢復折磨，堪稱苦命東方康斯坦汀。韓杰意外結識樂觀血癌女大生葉芝苓（陳姸霏 飾）與陰陽眼刑警張泯（楊銘威 飾），三人聯手對抗妄圖擾亂人魔秩序的富二代吳天機（薛仕凌 飾）。隨著連環妖魔事件升級，韓杰漸揭家族舊怨與自身宿命，必須在贖罪與自由間抉擇，永為神明僕從，抑或打破禁忌重獲新生？主要演員：鄭伊健、婁峻碩、李霈瑜、王柏傑、李李仁、陳姸霏收看平台：Netflix上線時間：2/12集數：8集劇情簡介：資深刑警陳家任（鄭伊健 飾）執勤當晚，知名網紅魏言（蔡凡熙 飾）竟在警局前開槍挑釁，被陳警反擊重傷送醫，事件瞬間引爆網路輿論，陳家任淪為眾矢之的。隨著一連串網紅接連遇害，警方發現每樁命案前，都有一位神祕塔羅預言師「巴巴女巫」在社群預告死亡，宛如詛咒成真。為破案，陳家任被迫聯手擁有百萬粉絲的年輕網紅林廷佑「柚子」（婁峻碩 飾），師徒倆穿梭真實世界與虛擬社群，揭開柚子不為人知的黑暗過去，以及巴巴女巫背後操控人心的驚天陰謀。科技犯罪隊李欣屏（李霈瑜 飾）與眾多網紅角色交織，劇情反轉燒腦，探討網路世代的焦慮、假訊息與人性弱點。主要演員：霍建華、楊謹華、蔡凡熙、詹子萱、彭千祐、朱芷瑩、陳彥嘉收看平台：Netflix上線時間：2026年第四季（10月至12月）集數：16集劇情簡介：央大醫院急診醫學部副主任周承俊（霍建華 飾）醫師做出一個大膽決定，錄取成績平平的醫學系畢業生林耿明（蔡凡熙 飾），資質平庸的他與其他菁英同時加入急診室成為住院醫師，並肩搶救生命。在資深主治醫師何宇華（楊謹華 飾）的帶領下，急診團隊在面對接連不斷的醫療危機、艱難的倫理抉擇，以及院內錯綜複雜的權力角力中，逐漸建立起深厚的情感與信任。主要演員：阮經天、王淨、張孝全、賈靜雯、宋芸樺、薛仕凌、謝欣穎、陳以文、葉全真、曾珮瑜、李銘忠收看平台：Netflix上線時間：2026年（待公布）集數：10集劇情簡介：2004年台北，一場爆炸綁架案如黑夜流星，瞬間撕裂三個毫無關聯的家庭，許家鋼材鉅子（陳以文 飾）失去愛子、李家檢察官（李銘忠 飾）捲入調查、沈家女孩神祕失蹤。這條無情平行線貫穿20年，將兩代人命運交纏，仇恨如樹根竭根菌般靜默蔓延。阮經天飾演飽經愛恨滄桑的李三，從徬徨迷失到憤怒覺醒，他直面家族舊怨與人性灰色，王淨挑戰一人分飾四角，詮釋沈默及其分裂人格、母親與其陰影，內心拉扯令人窒息。隨著心理實驗、金錢糾葛與無聲審判浮現，三家族成員在法庭與良知間掙扎，正義是否只是幻象？人性要付出多少代價才算正常？主要演員：李銘順、婁峻碩、雷嘉汭、傅孟柏、庹宗華、張永正收看平台：Netflix上線時間：2026年（待公布）劇情簡介：江福生（李銘順 飾）是一名負債又陷入中年危機的黑道魯蛇，意外捲入一場由神祕「清道夫」組織所引發的暴力衝突之中。「清道夫」成員隱身於民間，以香火鼎盛的百年廟宇「青和宮」為據點，專為黑白兩道、政商權貴解決他們不方便出面處理的棘手麻煩事。青和宮將江福生納入麾下，並安排他與自負、難搞的政二代薛秋楠（婁峻碩 飾）搭檔。這對性格南轅北轍的組合衝突不斷，神祕的女清道夫沈美娜（雷嘉汭 飾）總在任務中百般阻撓，更為兩人增添考驗。同時，青和宮的宿敵組織「夜月堂」正聯合其他勢力發動全面攻擊，試圖摧毀青和宮百年來維繫的地下秩序。主要演員：張孝全、蘇慧倫、朱軒洋、謝盈萱、姚淳耀、黃迪揚、王渝萱收看平台：Netflix上線時間：2026年第二季（4月至6月）劇情簡介：曾以顏值與音樂才華紅遍樂壇的「馬子狗樂團」主唱周可傑（張孝全 飾），如今淪為創作枯竭、自我感覺良好的廢中年，婚姻更與妻子陳立璇（蘇慧倫 飾）降至冰點，每天在低潮與爭執中掙扎。周可傑與樂團兄弟姚淳耀、黃迪揚組團吐苦水，卻始終找不到當年意氣風發的熱情，就在他試圖挽救破碎婚姻之際，一場超現實奇蹟降臨，25歲出道巔峰的年輕自己（朱軒洋 飾）突然出現，橫跨時空對話展開，迫使中年周可傑重新審視人生選擇、愛情初衷與遺憾遺失。主要演員：梁詠琪、陳姸霏、余杰恩、許曦文、鄭煒齡、劉修甫、潘綱大、宋柏緯、喬湲媛收看平台：Netflix上線時間：2026年（待公布）集數：10集劇情簡介：單親母親程美玲（梁詠琪 飾）因女兒蔡曉晴（陳姸霏 飾）大學落榜，孟母三遷來到升學率驚人的神祕小鎮「聰明鎮」，盼女兒重振旗鼓考取名校。這裡街道整齊、優等生海報遍布，居民談論的全是成績與前途，表面宛如成功模範社區。然隨著母女融入，詭異事件接連發生，學生行為反常、家長身上現怪傷、校園迴盪低語，一股催化慾望的魔力悄然甦醒，將貪婪、嫉妒、自卑化為血肉異形，蛞蝓少女（許曦文 飾）、雙頭富江等恐怖存在橫行。美玲為女兒前途不擇手段，卻漸陷人性灰色地帶，揭開小鎮「聰明」背後的代價：功利推至極端，人際界線崩解，慾望具象成瘋狂危機。