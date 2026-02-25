我是廣告 請繼續往下閱讀

▲朴星垠去年來台時靠著白皙肌膚加上一頭淺色金髮，吸引許多球場粉絲目光。（圖／翻攝自朴星垠IG@sung_eun216）

韓籍啦啦隊女神李珠珢近日正式宣布續約中職富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，確定在2026年也會在台灣持續為球隊應援，消息一出，立刻引發球迷熱議，也為新球季注入強心針。昨（24）日更是再傳出全新消息，那就是李珠珢的閨蜜、效力於韓職KBO起亞虎啦啦隊的朴星垠將有望來台灣發展，並加入李珠珢所在的富邦啦啦隊，針對相關消息，富邦育樂回應《NOWNEWS今日新聞》表示啦啦隊成員名單不予回應。自李珠珢宣布續約後，昨日又傳出她的好友、前韓職起亞虎啦啦隊成員朴星垠，有望2026年加盟Fubon Angels，關係特別好的兩人可能在台灣再度合體，不過對於相關傳聞，現年23歲的朴星垠，過去曾在韓國職棒KBO起亞虎啦啦隊活動，與李珠珢不僅是昔日隊友，更是眾所皆知的好友，2024年兩人曾一同來台參與大巨蛋主題日活動，當時以一頭亮眼金髮造型現身，吸引大批球迷目光，也為台灣球迷留下深刻印象。之後朴星垠將重心轉往台灣職排舞台，加入桃園雲豹飛將啦啦隊「桃氣女孩」，與金佳珢、朴昭映並肩應援，逐步打開在台知名度、累積穩定粉絲群，如今若再進一步跨足中華職棒舞台，憑藉亮麗外型與舞台魅力，勢必再掀話題，成為場邊另一道吸睛焦點。