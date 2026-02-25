2027年國際籃聯（FIBA）男籃世界盃亞洲區資格賽第二階段即將開打，中華男籃首先將於自家主場交手拿下二連勝的韓國隊。不過，韓國隊在傷了兩名內線大將後，12人名單中有6人都是本階段的新面孔，再加上戰前換帥，讓中華隊看見勝利的一絲曙光，同時也是一場不能輸的比賽。以下為廣大球迷整理最完整的觀賽懶人包，包括戰績、人員名單、直播資訊、世界盃賽制、售票平台、小組賽程、場地變更爭議，供讀者參考。
🟡本文重點摘要
📍戰前換帥！韓國男籃史上首位外籍主帥 國際賽首戰強碰中華隊
📍FIBA世界盃資格賽 中華隊、韓國戰績現況
📍2027年FIBA男籃世界盃亞洲區資格賽【中華男籃15人正式名單】
📍2027年FIBA男籃世界盃亞洲區資格賽【韓國男籃12人正式名單】
📍2027年FIBA男籃世界盃亞洲區資格賽賽程與轉播資訊
📍FIBA世界盃賽制科普
📍2027年FIBA男籃世界盃資格賽賽事介紹
📍中華隊過往FIBA男籃世界盃資格賽戰績
戰前換帥！韓國男籃史上首位外籍主帥 國際賽首戰強碰中華隊
韓國男籃在世界盃亞洲區資格賽第一階段交手中國隊連贏兩場後，韓國籃球協會12月4日正式宣布由拉脫維亞名帥馬蘇爾斯（Nikolajs Mazurs）接掌男籃兵符，成為韓國隊史首位外籍總教練。馬蘇爾斯擁有20年執教經驗，更曾是NBA球星波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）青年時期的恩師，此次入主韓籃旨在導入先進歐陸戰術，目標直指2026亞運金牌與奧運門票。
值得關注的是，馬蘇爾斯的國際賽執教首秀，將於世界盃亞洲區資格賽第二階段在26日的台灣主場強碰中華隊。
FIBA世界盃資格賽 中華隊、韓國隊戰績現況
目前在B組中，兩隊戰績可說是天差地遠：
📍中華男籃： 戰績0勝2敗。第一階段先後以64：90、73：80兩度不敵日本隊。
📍韓國男籃： 戰績2勝0敗。第一階段連贏中國2場，比數分別為80：76、90：76。
組內排名： 日本與韓國同為2勝0敗領跑，中華隊與中國則需競爭小組前3名以求晉級下一輪。
2027年FIBA男籃世界盃亞洲區資格賽【中華男籃15人正式名單】
兩隊皆針對第二窗口期調整陣容，中國隊大規模換血，中華隊則精銳盡出。此前16人名單中的阿巴西和周桂羽皆因傷退出，譚傑龍遞補，中華隊15人正式名單出爐。
📍後衛： 陳盈駿（CBA北京）、林庭謙（CBA天津）、游艾喆、高錦瑋、阿巴西（傷退）、丁聖儒、李家慷、盧峻翔。
📍前鋒： 劉錚（CBA上海）、馬建豪、周桂羽（傷退）、雷蒙恩、譚傑龍（遞補）。
📍中鋒： 高柏鎧（歸化球員）、阿提諾（歸化球員）、曾祥鈞、陳冠全。
2027年FIBA男籃世界盃亞洲區資格賽【韓國男籃12人正式名單】
📍後衛：李賢重、申勝民、劉基相、李政炫、文有絃、梁俊錫
📍鋒線：金寶培、姜志勳、李承炫、安永俊、艾迪丹尼爾
📍內線：李道允
⭐️12人名單裡面有6個是上個窗口沒打的球員⭐️
2027年FIBA男籃世界盃亞洲區資格賽賽程與轉播資訊
台灣第一輪小組賽完整賽程
【直播與購票資訊】
📍電視轉播： 緯來電視網、緯來精采台。
📍網路轉播： YouTube 緯來體育台官方頻道。
📍售票平台： 2/26首先在新莊主場迎戰韓國，門票將在年代售票系統2/12下午五點全面開賣；3/1的菲律賓主場面對中國隊，門票也已經在SM Ticket上開賣。
FIBA世界盃賽制科普
參賽球隊： 亞洲區共16隊參與。
晉級規則： 第一輪採主客場雙循環，每組前3名晉級第二輪。第一輪戰績將帶入第二輪計算。
世界盃門票： 亞洲區總計有7席名額，加上主辦國卡達，共8個名額參加2027年世界盃。
2027年FIBA男籃世界盃資格賽賽事介紹
2027年國際籃聯（FIBA）男籃世界盃資格賽目前正於全球各洲如火如荼進行，亞洲區共有16支代表隊參與角逐，爭奪前往卡達世界盃的入場券。本屆資格賽採取分窗口期的賽制，第一輪將16支球隊分為4個小組，進行主客場雙循環賽，各組積分排名前3的隊伍將能晉級第二輪。最終，亞洲區總計將選出7支隊伍，與自動取得參賽資格的主辦國卡達，共同組成亞洲區的8席代表名額。
進入2026年2月的第二窗口期，賽事已進入白熱化的卡位階段。不同於以往錦標賽制的密集賽期，世界盃資格賽強調「主客場制（Home and Away）」，旨在讓各國球迷能在家鄉親身體驗國際級高水準賽事。然而，這對球員的體能調度、長途跋涉的恢復能力以及客場抗壓性皆是極大考驗。近期亞洲區賽事更因地緣政治等非體育因素干預，出現主場遭撤換移往中立場地舉行的罕見情況，也為各隊的晉級之路增添了更多不可控的變數。
中華隊過往FIBA男籃世界盃資格賽戰績
中華男籃過往在FIBA男籃世界盃資格賽的晉級之路走得相當艱辛，自2017年FIBA改制為「窗口期主客場制」後，中華隊在與亞洲一線強權的對抗中，始終在尋求突破第一輪分組賽的機會，前兩屆賽事總戰績為1勝11敗。
2019年世界盃資格賽：1勝5敗
這是中華隊首度面臨跨年度的主客場制考驗。當時中華隊與澳洲、菲律賓、日本同在B組。中華隊在客場靠著陳盈駿與周儀翔的出色發揮，以70：69爆冷擊敗當時尚未迎來主力球星回歸的日本隊。
但關鍵的晉級之戰回到台北和平籃球館，中華隊卻在主場慘敗40分給擁有歸化球員費茲卡斯（Nick Fazekas）坐鎮的日本隊，最終以1勝5負的戰績排名小組墊底，無緣晉級第二輪。
2023年世界盃資格賽：0勝6敗
本屆資格賽因受COVID-19疫情影響，賽程與人員徵召極其混亂。中華隊與澳洲、中國、日本同組。 由於當時職籃賽季進行中，加上防疫隔離規定，中華隊多次被迫派出以年輕球員或SBL球員為主的「二軍」陣容出賽。
在面對澳洲、中國兩大強權時，中華隊場均輸分超過30分，最終以0勝6負、分組墊底的成績結束該屆賽事。
