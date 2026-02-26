我是廣告 請繼續往下閱讀

從歷史系背景跨入第一線房仲市場，信義房屋新店七張店專案經理高子建加入信義房屋近三年，逐步在競爭激烈的區域中累積出穩定成績，一路站上千萬經紀人的位置。他工作中最在意的一件事，是把答應客戶的事情一一完成。「把每一件承諾說到做到」成為他與客戶往來時始終維持的原則。文科背景讓他在初入行時花了較多時間適應數字導向的節奏。行情判斷、客戶進度控管和盤整資訊的複雜度，讓剛起步的他一度陷入停滯。為了找出方法，他開始重新梳理工作內容，把每天的任務拆解成可執行的流程，從追蹤客戶、社區開發到整理配案，一項項調整並持續練習。隨著流程越來越清晰，他逐漸建立起適合自己的步調，業績也開始跟著穩定。第一個完整年度便完成920萬元業績，為後續的成長奠定基礎。眾多服務經驗中，一位代銷公司高階主管的互動，對他影響深遠。客戶物件條件佳、詢問度高，門市內多位前輩都曾拜訪接觸，卻始終未能建立合作關係。當時還算新手的高子建上門爭取委託，他的溝通方式不著重技巧，而是靠新手熱誠與真誠，這樣扎實、直接的互動，反而讓客戶留下印象。雖然爭取到了客戶，但案件最終卻由其他同業成交。其實，客戶收到同業開價後，曾致電詢問高子建價格是否合理。他重新比對區域行情、物件條件與稀有度後，即使不是由自己親手成交，但站在客戶立場而言，是個值得把握的價格。這通電話，讓客戶清楚感受到他以客戶考量為先的立場，成為雙方信任關係升溫的重要轉捩點。隔年，客戶主動聯繫，將家族位於新莊的物件交由他處理，該案後來順利賣出。此後，即便本身就是代銷公司高階主管，客戶在涉及資產配置或其他不動產相關問題時，仍會將高子建納入主要討論對象。後續在其他案件出現同業開價時，客戶也會再三向他確認，是否有相同條件的買方，並希望能優先與他完成交易。「我常跟客戶說，不怕你把問題拋給我，怕的是你不說，只要講出來，我就會想辦法處理。」高子建表示，自己不傾向頻繁聯繫打擾客戶，而是先把資訊整理到位，在需要討論時一次說清楚，並主動說明稅務、流程、風險與可行選項，協助客戶建立判斷基礎。對高子建而言，房仲工作的核心，是讓客戶能安心做決定。服務的過程，是在資訊、標的與情緒之間梳理脈絡，把影響判斷的變數逐一攤開，讓對方知道自己所做的每一步都有依據。這些年來，許多客戶在面臨重大房產決策時，無論是委託、買賣或後續規劃，都把他視為值得信賴的窗口。對他來說，這些信任，不只是對過往努力的回應，也讓他更確定，未來仍會以同樣的方式，陪伴客戶完成每一次重要的房產決定。