年初十「石頭節」習俗一次看！掛添丁燈、飲花燈酒、吃烙餅

1. 石頭生日：

▲初十石頭節源自初九天公生後祭拜大地的傳統，早年農業社會人們特別重視此日祭石之俗，有些講究人家還會設置祭台，供奉烙餅祭拜石神。（圖／AI生成、記者賴禹妡製）

2. 賀老鼠嫁女：

3. 掛添丁燈：

▲許多家庭會於初九夜間提前備妥花燈，待午夜一到便爭相懸掛，象徵人丁興旺、家族昌盛。（圖／記者賴禹妡攝）

4. 花燈酒：

5. 烤「獅子火」：

年初十「石頭節」禁忌注意！不能打老鼠、一定要回家睡

1.忌動土：

▲初十不宜動土，尤其不得搬動石頭或使用石磨、石碓、石碾等器具。（示意圖／取自Pixabay）

2.忌打死老鼠：

3.忌訂婚或結婚：

4.忌夜不歸宿：

初十最適合開工！紅包放5天再花：象徵五福臨門

開工注意事項：

▲小孟老師指出，2026年農曆初九與初十皆為適合開工的吉日，員工收到開工紅包後，建議放置五天再使用，象徵「五福臨門」與「五路財神」到位。（示意圖／NOWNEWS資料照）

今（26）日農曆正月初十為「石頭節」，源自初九天公生後祭拜大地的傳統，因「石」與「十」諧音，加上農業社會重視石器，傳統上石製工具不得移動，並以烙餅祭拜石神。石頭節這天也有吃烙餅、掛添丁燈、飲花燈酒、烤獅子火等習俗，這天4禁忌包含忌動土、忌打死老鼠、忌訂婚或結婚、忌夜不歸宿。命理專家小孟老師表示，2026年初九、初十最適合開工，記得開工發紅包不封口、員工收到五日後再花，有助招財納福。農曆正月初九為玉皇上帝誕辰，俗稱「天公日」或「天日」，民間認為「先有天、後有地」，既然祭拜了天公，翌日理當敬拜大地，因此正月初十便被視為大地之誕，也就是「石頭節」。由於「石」與「十」諧音，加上早年農業社會大量仰賴石碾、石磨等石製器具，人們特別重視此日祭石之俗，有些講究人家還會設置祭台，供奉烙餅祭拜石神。此外，石頭節還流傳「吃一餅、敬兩物、忌三事」的說法。古時會以麵粉和麵製成烙餅祭石，儀式結束後由全家分食。圓潤厚實的烙餅寓意團圓圓滿，也象徵新年吉祥如意、福氣綿延。古人相信萬物生於土地，人亦需腳踏實地。石頭節當天，傳統習俗會在屋隅、牆角、水瓮內點燈、焚香、燒紙祭拜，所有石製工具一律不得移動。初九夜裡，人們會將瓦罐凍結於平滑大石之上；初十清晨，再以繩繫住瓦罐，由十名年輕男子輪流抬行，若石頭未落地，象徵新的一年五穀豐登。因石頭節祭祀石神，而老鼠常棲身石牆牆角洞穴，故正月初十亦被視為「老鼠娶親日」，又稱「老鼠嫁女」。部分地區日期有所差異，有的在正月初七或二十五，但不少地方仍以初十為主。傳統上，這天夜晚忌點燈、忌喧嘩，以免驚擾老鼠辦喜事，否則恐招鼠患。民間亦會以穀麵製成蒸食「十子團」，夜裡置於牆角土穴供老鼠食用；部分地區則有吃莜麵的習俗，藉此討好「鼠爺」，祈求來年順遂好運。孩童踢葫蘆嬉戲，稱作「老鼠嫁女」，為節日增添趣味。在粵語中，「燈」與「丁」發音相近，「添燈」寓意「添丁」。凡於上一年誕下男嬰的家庭，會在農曆正月初十前往社廟或祠堂懸掛花燈，燈內燃油，且需每日添油。許多家庭會於初九夜間提前備妥花燈，待午夜一到便爭相懸掛，力求搶掛「頭燈」、燒上「頭炷香」。因此雖稱初十掛燈，實際上天未亮時，社壇上已高掛滿滿花燈，象徵人丁興旺、家族昌盛。「花燈酒」又稱「大眾酒」，分為「掛燈酒」與「落燈酒」。每逢正月初十，親友鄰里會攜禮物與紅包前來祝賀，共聚一堂把酒言歡，氣氛熱鬧，兼具賀喜與聯誼之意。晚飯後，家家戶戶會在門前燃起柴火，將家中破舊不堪使用的笤帚、簸箕等物投入焚燒，有些人家還會加入柏樹枝，使火堆發出清脆「啪啪」聲響。孩童則以木棍串起饅頭，在火上稍作烘烤後食用。民間傳說，吃過「獅子火」烤饅頭可保身體安康、遠離病疾。初十不宜動土，尤其不得搬動石頭或使用石磨、石碓、石碾等器具。屬蛇、虎、豬、猴、鼠者更應謹慎。當日避免在家中打死老鼠，屬鼠者尤須留意。屬鼠與屬馬者不宜於此日訂婚或完婚，以免影響日後婚姻感情。屬鼠者初十不宜夜宿在外，否則恐影響事業與財運。命理專家小孟老師指出，2026年農曆初九與初十皆為適合開工的吉日。初九吉時為中午11:00至13:00；初十則為上午09:00至11:00。1.員工收到開工紅包後，建議放置五天再使用，象徵「五福臨門」與「五路財神」到位。2.老闆發紅包時不可將封口封死，以免封住財氣；建議以紅包袋發放，避免直接轉帳，較具喜氣與儀式感。3.開工當天老闆應避免動怒，否則恐觸霉頭，影響團隊運勢。