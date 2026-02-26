我是廣告 請繼續往下閱讀

春節9天連假甫結束，本週五起又迎來228連假，不少民眾選擇出遊。機場公司提醒，出國旅客建議提早3小時抵達桃園機場，預留時間辦理報到。在國內旅遊旅客，目前訂房率最高的縣市為雲林縣、台南市及苗栗縣，建議開車民眾中短程多利用省道等地方道路，長程則避開國道壅塞路段及時段。剛結束春節連假人潮，春節尖峰日單日達16.9萬人次，尖峰時段航廈內出現旅客排隊情形，但整體作業仍維持順暢。隨著228和平紀念日連假將至，桃機公司，預估日均運量約14.7萬人次，出境高峰落在2月26日，約15.3萬人次，入境高峰為3月2日，約14.9萬人次。機場公司提醒，尖峰時段入出境人潮集中，出境報到、行李託運、安檢，以及入境時的行李提領等流程皆有可能出現排隊停等情形，尖峰時段大量託運行李的處理也需時間逐步消化。請旅客提前3小時抵達機場，預留較多時間辦理報到，並盡早完成安檢。提醒旅客善用自助報到、自助託運及行李相關服務，分散人工櫃檯作業壓力，提升整體通關與報到體驗、預留通關時間。另外，依據中央氣象署天氣預報，和平紀念日連假受鋒面通過及東北季風增強影響，各地降雨機率高，中部以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，南部山區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲。高速公路局提醒，駕駛人出門前應事先檢查大燈、雨刷、雨刷水及輪胎胎紋與胎壓。雨天行車時，務必開啟大燈，保持較長的跟車距離，儘量遠離大型車且勿任意變換車道或緊急煞車，以確保行車安全然而，根據觀光署公布（截至2月12日）的訂房率資料，假期首2日平均訂房率前3高縣市依序為雲林縣、台南市及苗栗縣。若天氣放晴將有大量旅遊車潮，建議民眾多搭乘公共運輸。為分散人潮，公路局期間推出搭乘國道客運，最高6折優惠。如欲自行開車，高公局表示，中短程請多利用省道等地方道路，長程若行駛國道則可多加留意高公局路況預報資訊，以避開國道壅塞路段及時段。另為分散尖峰時段車流，和平紀念日連假期間實施單一費率、國 3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再 8 折收費及每日 0-5 時暫停收費等措施，民眾可參考利用收費優惠時段、路段使用國道。