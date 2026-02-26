日前新竹有一名男子，在哥哥過世後，和大嫂共同繼承哥哥的房產，不過大嫂患有失智症，男子希望能成為大嫂的監護人，未來可將房產賣出，並願意接手照顧大嫂，不過法院認為，市府監護期間大嫂狀況穩定，男子和房產又有直接繼承關係，於是駁回聲請。恩典法律事務所律師蘇家宏表示，這看似為了「照顧」的監護爭奪，其實背後牽動的，是房產與繼承的角力，建議提起分割遺產訴訟。
繼承人又當監護人 恐有利益衝突
新竹一名伍姓男子，哥哥過世後，與大嫂共同繼承哥哥的市區房產，伍男指控市府照顧失智症的大嫂不周，認為由自己來照顧會更好，更表示希望可以進一步處分不動產，將共同繼承的房子賣出，把大嫂移往外縣市照顧，因此向法院聲請更改監護人，市府則強調照護一切正常，房產也尚不適合處分，法官調查後認為，大嫂目前生活穩定，伍男本身又是房產繼承人，若同時擔任監護人，恐有明顯利益衝突，最終裁定駁回聲請。
蘇家宏律師對此表示，這是一場看似為了「照顧」的監護爭奪，其實背後牽動的，是房產與繼承的角力。蘇家宏說明，監護人不能任意處分受監護人的房地產，因此伍男就算取得大嫂的監護權，也不能任意處分不動產，因為《民法》第1101條第二項規定，監護人有以下行為，如果沒有經過法院許可，則沒有效力，包括代理受監護人購置或處分不動產、代理受監護人就供其居住之建築物或其基地出租、供他人使用或終止租賃。
共同繼承人有監護宣告 建議分割遺產訴訟
蘇家宏指出，監護人與受監護人共同繼承遺產時，如果要協議分割遺產時，應該選任特別代理人，特別代理人就分割遺產這件事代理受監護人，法院也會實質審查遺產分割是否會對於受監護人不利，分割方案是否公平。
蘇家宏建議，提起分割遺產訴訟是最佳方式，共同繼承遺產的情況下，若其中一位繼承人受監護宣告，或有一位繼承人不願出面協議分割遺產，透過法院訴訟來分割遺產是最佳方式，因為法院會依照公平的原則分配遺產，法院會幫受監護宣告人選定一位特別代理人代理他開庭，此外，如果有繼承人受到合法通知而不願意出庭，法院也可以逕行判決，不會讓事情懸而不決。
