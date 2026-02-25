我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大鵬灣月漫步道。（圖／屏東縣府提供）

▲牡丹社事件故事館導覽。（屏東縣府提供）

228連假屏東正是出遊最佳時節，屏東縣府交通旅遊處特別盤點期間限定活動與熱門景點，從夜間光影藝術、山海運動賽事到農遊親子體驗，讓民眾輕鬆規劃三天連假行程，深度感受南國魅力。近期正式啟用的恆春出火地質公園，透過場域整建與動線優化，民眾能以更貼近地景的方式欣賞天然火焰與水域交織的特殊景觀。園區規劃平整步道、完善指引與夜間觀星空間，兼具安全與體驗品質，2月28日前免費參觀、3月1日正式營運，推薦遊客白天漫步公園、夜晚仰望星空，感受獨特自然奇景。運動旅遊方面，首次結合四重溪溫泉季舉辦的自行車挑戰賽將於3月1日上午7點登場，分為80公里與40公里組別。其中80公里路線將騎經被譽為全台最美海岸線之一的旭海，總爬升達1,426公尺，兼具挑戰性與絕美景觀，邀請全台車友體驗「騎乘＋泡湯」的山海運動旅程。活動期間同步於屏東青年旅創基地推出連假市集，集結特色品牌、美食與文創商品，打造吃喝玩樂購一站式體驗。此外，今年屏東熱帶農業博覽會不僅是農業盛會，更融合文化教育與國際交流元素，活動規劃DIY手作課程、親子互動遊戲、導覽解說及贈獎活動，讓不同年齡層都能在遊玩中學習農業知識、認識食農教育，寓教於樂、收穫滿滿。交旅處表示，本次連假特別推薦結合自然景觀、人文歷史與地方產業的特色遊程，歡迎國內外旅客走訪南國，感受屏東多元風貌。同時提醒民眾於和平紀念日連假出遊，務必選擇合法旅宿，以確保住宿品質與安全，也可優先參考「屏東金鑰獎優質旅宿」名單，共同支持在地優質觀光產業。