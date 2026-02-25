影響星座運勢的水星逆行在新年剛結束就來了！2026年的第一次水逆將從明（26）日在登場，水星在雙魚座逆行。對此，命理專家艾菲爾老師也提醒，除了水逆之外，2月28日又將迎來六行星連珠，星象運勢也將受到劇烈影響，因此公布12星座本週運勢，並給予水逆陰影期建議，其中有6個星座陷入重災區，牡羊座更要慎防破財。
2026第一次水逆、六星連珠接力報到！命理師曝影響
艾菲爾老師在臉書指出，本週宇宙將迎來一場能量壯闊的交響樂。週初由金木三分相開啟幸運序幕，隨後雙子座上弦月催促訊息流動與決策產出。然而，最關鍵的轉折發生在2月26日，水星於雙魚座開始逆行。這股能量與週日的六行星連珠相互呼應，意味著我們正處於一個「從擴張到混亂，最終走向對齊」的過程。
水逆發生在感性的雙魚座，會讓訊息變得模糊、情緒被無限放大；再加上火天四分相帶來的突發衝動，本週的生存法則就是「慢下來」。無論是人際溝通或財務判斷，務必再三確認，並備份好重要的數位資料。這是一段適合回頭修正、整合資源，而非盲目衝刺的黃金期。
本次水逆首週，12星座中有6星座運勢較為低迷。牡羊座恐有破財風險，處女座、天蠍座、射手座、摩羯座與雙魚座則要特別留意溝通衝突。
2026水逆降臨！本週12星座運勢、水逆須知總整理（同時參考太陽與上升星座，太陽為主、上升為輔。）
牡羊座
這周牡羊們會感受到一股「想沖卻被拉住」的矛盾能量。周初金木三分帶來極佳的社交運與貴人運，你可能會在非正式的場合獲得重要的合作契機。然而，隨著水星在你的潛意識宮位逆行，許多事情會變得神秘莫測或出現隱藏的變數。特別是在周日火天四分相的影響下，要小心因為一時口快或財務上的衝動決策而造成損失。這周適合處理那些懸而未決的舊帳或修補人際裂痕，將過往的經驗重新整合，你會發現原本的阻礙其實是宇宙給你的緩衝空間。
水逆陰影期須知：留意直覺與現實的落差，凡事求證於數據，而非僅憑「我覺得」。
金牛座
本周金牛座的焦點在於「群體與願景」的校準。金星（守護星）與木星的吉相讓你的人氣居高不下，非常有利於推動團隊計畫或在社群中發揮影響力。不過，水星逆行于朋友宮，可能導致與友人的溝通出現「雞同鴨講」的狀況，或是舊友突然出現聯繫。財務方面受天王星合月影響，會有突如其來的開支或小橫財。本周不建議進行大規模的資金搬動，反而適合回收舊有的資源。在群體互動中多聽少說，能讓你避開水逆帶來的訊息混亂。
水逆陰影期須知：重新檢查所有團體活動的邀請細節，避免記錯時間或地點的尷尬。
雙子座
作為守護星水星逆行的重災區，雙子們這周會明顯感到「大腦打結」。水星逆行在你的事業宮位，這代表職場上的指令可能朝令夕改，或是檔處理容易出現遺漏。周初的上弦月發生在你的星座，讓你充滿表達欲，但在水逆期間，這反而容易多說多錯。好在金木吉相為你的名望帶來加持，即便出現小失誤也能獲得貴人包容。這周的重心應放在「回顧與收尾」，不適合開啟全新的長期專案。週末的六星連珠會讓你重新思考職場定位，請保持彈性。
水逆陰影期須知：寄出重要電子郵件前請務必再三確認收件人與附件，避免發送錯誤訊息。
巨蟹座
巨蟹們這周的情感起伏較大，特別是月亮進入你的星座後，會讓你變得格外敏感。水星在你的信念與高等學習宮位逆行，這代表如果你有出國計畫或法律事務，容易遇到程式上的延誤。金木三分相為你的靈性成長帶來豐盛的能量，適合接觸療愈相關的知識。周日的火天四分相提醒你，在處理金錢借貸或共同資源時要保持冷靜，不要因為一時的情緒而做出過度的財務承諾。本周適合回歸內心，透過修補內在的破碎，來找回對外在世界的信任。
水逆陰影期須知：處理差旅或遠行規劃時，務必備妥備用方案，並提早出門以應對交通突發狀況。
獅子座
這周獅子座的財運與深度關係正經歷一場「壓力測試」。周初金木吉相為你的偏財與合作帶來助力，但水星隨即在共用資源宮位逆行，這意味著過去的稅務、保險或投資問題可能會捲土重來。週末月亮進入獅子座與木星合相，會放大你的自信，但也容易讓你變得盲目樂觀。火天四分相警告你在職場競爭中要避免硬碰硬，過於激進的策略可能會適得其反。這是一個適合檢視合作合約、清理情感債務的時期，將重心放在「修正」而非「擴張」。
水逆陰影期須知：在網路銀行轉帳或線上購物時，請仔細核對帳號與金額，並留存截圖。
處女座
守護星水星在你的伴侶與合作宮位開始逆行，處女座這周會感到人際關係異常繁複。過去的伴侶、合作夥伴或競爭對手可能重新出現在你的生活中。金木吉相讓你在處理這些關係時帶有一種慈悲與高度，有利於化解宿怨。然而，溝通上的誤解仍是本周的最大挑戰，特別是在情感承諾上，不要急著給出保證。周日的火天四分相可能帶來遠方傳來的突發消息，讓你不得不中斷目前的節奏。本周適合放慢腳步，重新厘清你對關係的真實需求。
水逆陰影期須知：與重要物件溝通時，請多用「你的意思是...嗎？」來確認彼此理解一致。
天秤座
這周天秤們的重心在於「職場微調與生活紀律」。金星與木星的三分相為你的日常工作帶來和諧的氣氛，容易獲得同事的協助。但水星逆行在健康與服務宮位元，提醒你這周容易出現遺漏細節、設備損壞或是舊疾復發的狀況。周初的雙子座上弦月激發了你的學習欲，但在水逆期間，建議以「複習」舊有技能為主。火天四分相提醒你在處理財務保險或親密關係時要克制衝動。這周是個整合工作流程的好時機，將混亂的細節整理歸位，你的幸福感會大幅提升。
水逆陰影期須知：備份重要的工作檔案與手機資料，避免因為軟硬體故障而導致資料遺失。
天蠍座
天蠍們這周在戀愛與創意領域會感到「舊情難忘」或「靈感回溯」。水星逆行在你的創意宮，這可能讓你在創作上陷入瓶頸，或是與過去的戀人重新取得聯繫。金木吉相為你的居家生活與內在安定帶來支持，適合在家中進行小型的改造或聚會。然而，火星（守護星）與天王星的四分相可能引發與夥伴間的突發爭執，特別是在價值觀不合的時刻。這周建議避開高風險的投資，轉而投資在自己的快樂與興趣上。情緒雖然放大，但這也是你覺察真心的好機會。
水逆陰影期須知：在社交軟體發文或回覆曖昧物件前，請冷靜思考三分鐘，避免情緒化發言。
射手座
身為木星守護的星座，這周你將感受到強烈的能量轉動。周初金木三分相點亮了你的溝通與伴侶宮位，非常有利於修補關係或達成初步的共識。然而，水星在你的家庭宮位逆行，這代表居家設備容易出現故障，或是與家人的舊帳會被翻出來討論。火天四分相提醒你在日常工作中要留意突發的變動或職場糾紛。周日的六星連珠讓你站在人生的十字路口，這是一個對齊內在藍圖的好時機。不要急著沖向未來，先處理好後方的家事，你才能跑得更遠。
水逆陰影期須知：購買或修繕居家電子設備前請詳讀保固條款，非急迫性支出建議延至水逆結束。
摩羯座
摩羯們這周的挑戰在於「訊息傳遞的精准度」。金木吉相為你的財富與工作帶來穩定的加持，可能有額外的獎勵或新的報酬規劃。但水星在溝通宮位逆行，會讓你在日常對話、短途交通或是文書處理上感到波折不斷。周日的火天四分相發生在你的創意與自我表達領域，要小心因為過於堅持己見而引發的口角。這是一個適合「重寫、重讀、重思」的周，如果你有未完成的寫作計畫或學習心得，這周的六星連珠能幫你找到全新的切入點。慢下來，你的產出會更有質感。
水逆陰影期須知：簽署任何短期合約或租賃協議前，請逐條檢查條文，特別是關於數位與日期的部分。
水瓶座
這周水瓶座的重心圍繞在「財務安全與自我價值」。金木三分相在你的本命宮與創意宮交織，讓你的魅力與好運齊發，非常有利於展現才華。然而，水星在財富宮位逆行，這意味著你的理財判斷可能失准，或是會出現延遲入帳的狀況。周日的火天四分相提醒你，居家環境或與家人的溝通可能出現突發的火花，情緒容易被激怒。這是一個適合重新規劃預算、清點資產的時期，避免衝動購物。六星連珠的能量將引導你找到新的謀生方向，但目前僅適合構思。
水逆陰影期須知：購物時務必保留發票與明細，本周容易發生購買後發現瑕疵或需要退換貨的情況。
雙魚座
雙魚座是本周的風暴核心，因為水星就在你的星座開始逆行。這代表你的思緒會變得混亂，甚至出現溝通上的失能，容易覺得別人誤解你的原意。金木吉相為你的潛意識與家庭帶來保護力，適合躲進舒適圈裡進行心靈修復。周日的火天四分相提醒你在交通與言語上要保持低調，避免因為過於急躁而發生小意外。六星連珠發生在你的命宮周圍，這是一次靈魂的對齊。請學會對自己溫柔，這周不要求快，只要能誠實面對內心的混亂，你就能在迷霧中看見真理。
水逆陰影期須知：給大腦多一點留白，重要決定請尋求理性的朋友複查，不要單獨憑感覺行事。保持信心與耐心，好運會在適合的時刻降臨。
2026年三次水星逆行影響時間軸與發生星座
2月26日至3月20日 雙魚座
6月29日至7月24日 巨蟹座
10月24日至11月13日 天蠍座
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
