日前發生多起拖吊業者收費不當事件，桃園地區就發生一名女騎士，聯絡拖吊業者拖一台機車僅僅2公里，卻遭對方漫天喊價五萬元，桃園市政府將研議修訂自治條例，不過議員詹江村認為，這已非單純消費糾紛，而是涉及詐欺與組織犯罪，要求桃園市警局正面迎戰。詹江村表示「修改自治條例是以後的事」，眼前更迫切的是，警方必須將此類案件視為詐欺犯罪偵辦，而非僅止於行政違規。他認為，法令再怎麼完備，都難以鉅細靡遺寫下犯罪集團的各種話術與手法，若只是把責任推給議會修法，無法即時遏止不肖業者橫行。他指出，類似亂象不只出現在拖車業，還包括裝潢、搬家、水電等行業，都曾發生報價與實收費用落差極大的案例，甚至透過威嚇、強硬手段逼迫付款，情節「遠比惡房東張淑晶還要惡劣」。詹江村直言，這些行為已具備詐欺集團化特徵，應以組織犯罪角度全面清查。他點名，台北市政府已指示警方，針對流竄雙北的特定5人犯罪集團蒐證，報請臺北地檢署檢察官指揮偵辦，將依涉犯詐欺與組織犯罪等罪嫌，提報為治平對象檢肅。他呼籲桃園不能落後，「抓測速照相的績效，我們不輸台北；不能反而在打擊蟑螂犯罪的時候，輸了步調。」呼籲市府硬起來，別讓桃園成為詐欺蟑螂橫行之地。