▲台中市金手獎得獎廠商協進會，今日攜手8所大專院校簽署產學聯盟合作備忘錄，開啟中台灣產學合作新里程碑。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.25)

▲台中市工策會總幹事陳學聖展示教育部技職司發函祝賀，以及對此次促成產學合作的高度肯定。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.25)

台中市金手獎得獎廠商協進會，今日舉辦「2026產學齊心．金手傳承」產學合作MOU簽署，參與的有八所大專院校。（圖／記者金武鳳攝，2026.2.25)

深化產學合作，強化技術落地與人才培育量能，台中市工商發展投資策進會與台中市金手獎得獎廠商協進會，今日攜手8所大專院校共同簽署產學聯盟合作備忘錄，開啟中台灣產學合作新里程碑。台中工策會總幹事陳學聖表示，未來產學合作版圖將向南、北部學校延伸，跨出中部擴及全國，全面提升台中產業升級動能與國際競爭優勢。今日舉辦的「2026產學齊心．金手傳承」產學合作MOU簽署，參與學校包括中興大學、東海大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學、勤益科技大學、逢甲大學、中山醫學大學及修平科技大學等八校，成功搭建產學媒合橋樑，不僅為在地企業注入新血，更獲教育部技職司發函祝賀與高度肯定，期許此模式能成為全台產學合作的經典模範。​台中市工策會總幹事陳學聖表示，台中市的傳統產業在全球極具競爭力，孕育出許多享譽國際的「隱形冠軍」。然而，業界長期面臨接班人才難尋，學校亦缺乏合適廠商供學生實作的雙重困境。陳總幹事指出，台中產業多以百人規模的工具機與傳統機械為主，面對AI世代來臨以及全球關稅、匯率等挑戰，急需學界成為最強後盾。透過此次MOU的簽署，企業能引進學校的教授與學子帶來前瞻技術與年輕思維；學界也能獲得優質的實務場域，創造雙方互利雙贏，讓台中的隱形冠軍能一棒接一棒，持續站穩世界第一的腳步。金手獎得獎廠商協進會理事長張瑞成致詞時表示，隨著景氣回溫「春燕歸來」，製造業面臨嚴峻的人才競爭，簽約儀式不僅象徵資源整合與深化交流，更以「強化會友營運實力與成長動能」為核心主軸，透過學界研發能量、人才培育與技術支援，協助會員企業提升競爭力與創新能力。張理事長表示，此次合作不僅限於實習與就業媒合，更著重於「產學共創」與 AI 技術的實際落地應用。為了擴大影響力，協進會將於 3 月 4 日在台中市政府惠中樓舉辦正式媒合會，屆時將邀請 PMC精機中心、工研院及中衛中心等法人機構提供專業指導，協助企業爭取政府補助資源。​針對當前的人才競爭，金手獎協進會南區召集人莊忠益進一步點出，面對半導體產業的強勢吸力，傳統製造業更需要優秀人才回流，協助推動智慧機械與機器設備升級，用以承接醫療、軍工及設計等多元領域的訂單。他強調，未來的產學合作不僅止於短期的職場體驗，更將推動學生深入企業進行為期半年的國際行銷與實習計畫，讓學子直接與職場接軌，學習如何將「設計導入製造」，進而優化生產流程並創造更高利潤。