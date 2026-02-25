我是廣告 請繼續往下閱讀

▲警方於24日上午10時40分接獲報案，指稱餐廳冷凍冰櫃內有人倒臥。到場後發現劉女陳屍其中，隨即封鎖現場展開調查。（圖／翻攝畫面）

台北市文山區一間知名餐廳24日傳出離奇命案。一名在店內工作近29年的69歲劉姓女子，被發現陳屍於大型冷凍冰櫃內。由於劉女受困於零下10多度環境長達逾12小時，遺體被尋獲時已結凍。檢警傍晚會同法醫相驗，卻因遺體尚未退冰，連死亡時間都難以推算，家屬已同意擇日解剖釐清死因。回顧整起事件經過，警方於24日上午10時40分接獲報案，指稱餐廳冷凍冰櫃內有人倒臥。到場後發現劉女陳屍其中，隨即封鎖現場展開調查。據了解，劉女23日晚間自住處騎腳踏車外出，向家人表示要找朋友，晚間約10時許抵達餐廳後，持鐵門鑰匙自行進入店內，脫下厚外套後僅穿長袖長褲，隨後走進一樓大型冷凍冰櫃。隔日，也就是24日上午，店內員工準備備料時發現冰櫃門異常無法開啟，隨即請鎖匠破壞緊急開鎖裝置，才驚見劉女倒臥在冰櫃門口，已無生命跡象。警方指出，冷凍庫門內部設有緊急開門裝置，位置就在死者頭部上方，但劉女並未啟動；此外，受困期間也未撥打手機求助，這兩大疑點仍待釐清。警方初步研判，劉女可能因長時間處於低溫環境導致失溫死亡。檢方於當日下午5時許會同法醫相驗，儘管劉女遺體已離開冷凍庫約7小時，但因長時間處於低溫環境，遺體仍未退冰且僵硬，無法判定確切死亡時間。外觀未發現明顯外力攻擊或其他傷痕，初步排除他殺嫌疑。後續將透過解剖與相關鑑定，進一步釐清死因。