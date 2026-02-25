我是廣告 請繼續往下閱讀

國內5家木心板產製業者在2024年合意調漲應用於櫥櫃及傢俱背板的木心板20元。公平會今日通過，認定5家公司合意調漲木心板價格行為，足以影響市場供需功能，違反公平交易法聯合行為禁止規定，總計開罰60萬元罰鍰。涉及聯合行為的公司分別為冠帝、元厚、川記、崇霖及鳳山等5家公司。公平會接獲檢舉，木心板產製業者於2024年7月30日召開會議並作成調漲每片木心板價格20元之結論，即刻立案調查。木心板與合板雖均為市場慣用之裝潢板材，惟兩者承重力不同且具顯著價差，實務上木心板多應用於櫥櫃及傢俱背板，合板則以地板或裝潢隔間等承重需求較高之工程為主，兩者應用範圍不同。公平會指出，國內木心板產製業者約有10家，因各業者產製木心板同質性高，市場競價激烈，個別業者調價困難度高。2024年7月因國外木材原料供應商擬調漲木材價格且新台幣兌美元匯率持續上漲，為能順利反映成本，冠帝公司邀集元厚公司、川記公司、崇霖公司及鳳山公司於同年7月30日召開會議，各業者討論後決定以20元作為調價基礎，並發布會議結論於聯誼會LINE群組，供其他同業參考。對此，公平會認定，本次調價亦將促使其他同業甚或下游業者趁機調價或作為與客戶議價之基礎，導致木心板整體市場價格上揚，影響市場供需功能，違反《公平法》第15條聯合行為禁止規定，分別處冠帝公司20萬元、元厚公司10萬元、川記公司10萬元、崇霖公司10萬元及鳳山公司10萬元，總計60萬元罰鍰。公平會提醒，同業間透過書面、聚會或社群網路互通訊息，交換敏感價格資訊或共同決定價格，均可能構成聯合行為之違法。