國防特別預算將付委審查，立法院長韓國瑜以古代加官刑罰「薄紙沾水貼住人口鼻」最後不留痕跡死去的故事，藉此提醒委員判斷要精準，別落入「四面楚歌」的窘境，媒體人黃暐瀚發文吐槽藍白支持者，反問「所以，韓院長也要變成綠國瑜了嗎？」遭到不少支持者抗議，質疑他是在酸立法院長韓國瑜。對此，黃暐瀚今（25）日再度發文澄清，強調自己「怎麼會是在酸韓院長？」並直言，韓國瑜苦口婆心提醒藍營不要擋軍購，正是看見擋軍購的政治風險。黃暐瀚指出，韓國瑜的主張很清楚，就是讓軍購案「付委審查」。他強調，把案子擋在程序委員會、不排入議程，根本無法進入實質審查程序；只有排案後送大院，經付委、委員會討論，再經二讀、三讀，才能完成完整立法程序。對於外界將他立場解讀為替特定政黨護航，黃暐瀚強調，無論藍綠白誰執政，都應妥善規劃軍購；在野黨的責任則是嚴格監督，把不合理、浪費甚至違法之處一一檢視出來，而不是在程序上全面封殺。黃暐瀚提到，韓國瑜之所以出面喊話，是因為看到「反綠」若操作失當，可能擦槍走火變成「反台灣」。這樣的結果，無論對藍營或國家都不是好事。他強調，反綠、反藍、反白都可以，但不要反到傷害台灣自身利益。「不管誰執政，台灣都需要國防，需要厚植軍備，需要保護自己的能力。」他重申核心立場：「反綠，不反台灣。」