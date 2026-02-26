搶在西班牙MWC(世界行動通訊大會)開展前，三星端出上半年旗艦機Galaxy S26系列，有頂規的S26 Ultra、中階的S26+和入門款S26三款機型。隨著生成式AI的浪潮持續蔓延，今年S26系列也滿滿AI元素，加入了AI防窺螢幕、夜攝能力升級、水平錄影也變超強。快速整理新機10大亮點功能，台灣預計很快就會展開預購。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲三星端出上半年旗艦機Galaxy S26系列，有頂規的S26 Ultra、中階的S26+和入門款S26三款機型。（圖／記者吳翊緁攝）
▲三星端出上半年旗艦機Galaxy S26系列，有頂規的S26 Ultra、中階的S26+和入門款S26三款機型。（圖／記者吳翊緁攝）
三星Galaxy S26新機亮點1：AI 防窺螢幕首度導入
Galaxy S26 Ultra新增智慧防窺模式，在捷運、電梯等公共空間使用手機時，可自動強化畫面隱私保護，無需額外貼防窺膜。使用者也能依App設定保護層級，當輸入密碼或處理敏感資訊時自動啟動，提升日常資安防護能力。

▲三星Galaxy S26 Ultra新增智慧防窺模式，不需要另外加裝防窺，透過AI即可快速啟動 。（圖／記者吳翊緁攝）
▲三星Galaxy S26 Ultra新增智慧防窺模式，不需要另外加裝防窺，透過AI即可快速啟動 。（圖／記者吳翊緁攝）
三星Galaxy S26新機亮點2：Ultra夜拍進光量大幅提升
Galaxy S26 Ultra夜拍再進化，廣角鏡頭升級至F1.4光圈，進光量提升47%；5倍長焦鏡頭升級至F2.9，進光量提升37%。在演唱會、城市夜景或低光源場景下可拍出更明亮清晰畫面，搭配AI夜景優化演算法，進一步降低雜訊並強化細節層次。

三星Galaxy S26新機亮點3：水平鎖定錄影超穩
針對影音創作者，S26 Ultra支援8K錄影與APV專業編碼格式，並提供HQ422與LQ422選項，保留更多影像細節。全系列支援Log拍攝與即時LUT預覽，讓手機錄影具備更高後製彈性，加上超穩定動態攝影功能，提升運動場景拍攝穩定度。

三星Galaxy S26新機亮點4：AI智慧通知＋來電篩選
S26系列強化通知管理功能，系統可自動辨識重要訊息並優先顯示，避免關鍵內容被大量通知淹沒。新增AI來電篩選功能，可先詢問來電目的並顯示於畫面上，使用者再決定是否接聽，該功能台灣市售機是否會同步推出，之後台灣上市記者會應該會有更近一步的規劃。

三星Galaxy S26新機亮點5：AI後製讓吃過的美食也能還原

在影像應用方面，Galaxy S26導入更完整的AI修圖與內容生成能力。用戶可透過文字指令進行背景更換、物件生成或照片優化，系統自動強化人像膚色與細節。內建創意工作室還可快速生成貼圖、賀卡與桌布，讓社群創作與日常分享更有效率。

▲三星Galaxy S26導入更完整的AI修圖與內容生成能力 ，吃過一半的食物也能AI還原。（圖／記者吳翊緁攝）
▲三星Galaxy S26導入更完整的AI修圖與內容生成能力 ，吃過一半的食物也能AI還原。（圖／記者吳翊緁攝）
三星Galaxy S26新機亮點6：全新Now Nudge即時整合行程

全新Now Nudge智慧助理可依對話內容即時判讀用戶意圖，主動提供行動建議，例如聊天提到聚會時間，系統便可自動建議行程並建立提醒，減少手動操作流程。同時支援LINE、WhatsApp與社群App整合。

三星Galaxy S26新機亮點7：效能升級

S26 Ultra搭載Galaxy專屬Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，CPU提升19%、NPU提升39%、GPU提升24%，語音轉文字處理速度更達前代兩倍。搭配全新散熱設計，整體散熱效率提升21%，在重度遊戲或多工處理下維持穩定效能輸出。

三星Galaxy S26新機亮點8：60W快充與25W無線充電
續航表現同樣進化，S26 Ultra有線充電升級至60W，官方表示30分鐘即可充至75%電量；無線充電同步提升至25W，日常補電更快速。對於長時間外出或重度使用族群來說，補電效率明顯提升。

三星Galaxy S26新機亮點9：7.9mm輕薄設計

外觀方面，S26系列機身厚度僅7.9mm，兼顧手感與視覺質感。相機模組採用全新透明環境島設計，透過微晶體光線反射效果強化辨識度。

三星Galaxy S26新機亮點10：台灣首度支援eSIM
Galaxy S26系列首次在台灣導入eSIM功能，同時保留實體雙SIM卡槽，提供更彈性的行動通訊方案。對於商務人士或常出國旅遊的用戶而言，可更方便切換門號與跨國使用。

▲三星Galaxy S26 Ultra夜拍再進化，廣角鏡頭升級至F1.4光圈，進光量提升47%；5倍長焦鏡頭升級至F2.9，進光量提升37%。（圖／記者吳翊緁攝）
▲三星Galaxy S26 Ultra夜拍再進化，廣角鏡頭升級至F1.4光圈，進光量提升47%；5倍長焦鏡頭升級至F2.9，進光量提升37%。（圖／記者吳翊緁攝）
三星Galaxy S26系列三款機型規格

Galaxy S26 Ultra

6.9吋QHD+螢幕

5000mAh電池

1–120Hz更新率

2億畫素主鏡頭

5000萬畫素5倍長焦

5000萬畫素超廣角

支援100倍變焦

前鏡頭1200萬畫素

60W有線快充

Galaxy S26+

6.7吋QHD+螢幕

4900mAh電池

1–120Hz更新率

5000萬畫素主鏡頭

前鏡頭1200萬畫素

◾Galaxy S26

6.3吋FHD+螢幕

4300mAh電池

1–120Hz更新率

5000萬畫素主鏡頭

前鏡頭1200萬畫素

資料來源：三星

▲三星S26三款機型皆有四色，包含：黑、白、紫、藍。（圖／記者吳翊緁攝）
▲三星S26三款機型皆有四色，包含：黑、白、紫、藍。（圖／記者吳翊緁攝）

相關新聞

三星Galaxy S26發表倒數！上一代便宜1.7萬該買嗎？一票網友搖頭

三星Galaxy S26未發表就能買到？杜拜YTR開箱大讚防窺螢幕超實用

過年換手機！三星5千元平價機賣超好　iPhone 17 512G也贏不了

三星S25+半夜充電驚傳爆炸起火！官方認了：硬體瑕疵、全額賠償