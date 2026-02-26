搶在西班牙MWC(世界行動通訊大會)開展前，三星端出上半年旗艦機Galaxy S26系列，有頂規的S26 Ultra、中階的S26+和入門款S26三款機型。隨著生成式AI的浪潮持續蔓延，今年S26系列也滿滿AI元素，加入了AI防窺螢幕、夜攝能力升級、水平錄影也變超強。快速整理新機10大亮點功能，台灣預計很快就會展開預購。
三星Galaxy S26新機亮點1：AI 防窺螢幕首度導入
Galaxy S26 Ultra新增智慧防窺模式，在捷運、電梯等公共空間使用手機時，可自動強化畫面隱私保護，無需額外貼防窺膜。使用者也能依App設定保護層級，當輸入密碼或處理敏感資訊時自動啟動，提升日常資安防護能力。
三星Galaxy S26新機亮點2：Ultra夜拍進光量大幅提升
Galaxy S26 Ultra夜拍再進化，廣角鏡頭升級至F1.4光圈，進光量提升47%；5倍長焦鏡頭升級至F2.9，進光量提升37%。在演唱會、城市夜景或低光源場景下可拍出更明亮清晰畫面，搭配AI夜景優化演算法，進一步降低雜訊並強化細節層次。
三星Galaxy S26新機亮點3：水平鎖定錄影超穩
針對影音創作者，S26 Ultra支援8K錄影與APV專業編碼格式，並提供HQ422與LQ422選項，保留更多影像細節。全系列支援Log拍攝與即時LUT預覽，讓手機錄影具備更高後製彈性，加上超穩定動態攝影功能，提升運動場景拍攝穩定度。
三星Galaxy S26新機亮點4：AI智慧通知＋來電篩選
S26系列強化通知管理功能，系統可自動辨識重要訊息並優先顯示，避免關鍵內容被大量通知淹沒。新增AI來電篩選功能，可先詢問來電目的並顯示於畫面上，使用者再決定是否接聽，該功能台灣市售機是否會同步推出，之後台灣上市記者會應該會有更近一步的規劃。
三星Galaxy S26新機亮點5：AI後製讓吃過的美食也能還原
在影像應用方面，Galaxy S26導入更完整的AI修圖與內容生成能力。用戶可透過文字指令進行背景更換、物件生成或照片優化，系統自動強化人像膚色與細節。內建創意工作室還可快速生成貼圖、賀卡與桌布，讓社群創作與日常分享更有效率。
三星Galaxy S26新機亮點6：全新Now Nudge即時整合行程
全新Now Nudge智慧助理可依對話內容即時判讀用戶意圖，主動提供行動建議，例如聊天提到聚會時間，系統便可自動建議行程並建立提醒，減少手動操作流程。同時支援LINE、WhatsApp與社群App整合。
三星Galaxy S26新機亮點7：效能升級
S26 Ultra搭載Galaxy專屬Snapdragon 8 Elite Gen 5處理器，CPU提升19%、NPU提升39%、GPU提升24%，語音轉文字處理速度更達前代兩倍。搭配全新散熱設計，整體散熱效率提升21%，在重度遊戲或多工處理下維持穩定效能輸出。
三星Galaxy S26新機亮點8：60W快充與25W無線充電
續航表現同樣進化，S26 Ultra有線充電升級至60W，官方表示30分鐘即可充至75%電量；無線充電同步提升至25W，日常補電更快速。對於長時間外出或重度使用族群來說，補電效率明顯提升。
三星Galaxy S26新機亮點9：7.9mm輕薄設計
外觀方面，S26系列機身厚度僅7.9mm，兼顧手感與視覺質感。相機模組採用全新透明環境島設計，透過微晶體光線反射效果強化辨識度。
三星Galaxy S26新機亮點10：台灣首度支援eSIM
Galaxy S26系列首次在台灣導入eSIM功能，同時保留實體雙SIM卡槽，提供更彈性的行動通訊方案。對於商務人士或常出國旅遊的用戶而言，可更方便切換門號與跨國使用。
三星Galaxy S26系列三款機型規格
◾Galaxy S26 Ultra
6.9吋QHD+螢幕
5000mAh電池
1–120Hz更新率
2億畫素主鏡頭
5000萬畫素5倍長焦
5000萬畫素超廣角
支援100倍變焦
前鏡頭1200萬畫素
60W有線快充
◾Galaxy S26+
6.7吋QHD+螢幕
4900mAh電池
1–120Hz更新率
5000萬畫素主鏡頭
前鏡頭1200萬畫素
◾Galaxy S26
6.3吋FHD+螢幕
4300mAh電池
1–120Hz更新率
5000萬畫素主鏡頭
前鏡頭1200萬畫素
資料來源：三星
