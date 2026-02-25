我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣港務公司舉辦慶祝14週年慶活動，有港航各界代表與會。(圖／記者黃守作攝，2026.02.25)

▲台灣港務公司董事長周永暉致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.02.25)

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2026.02.25)

▲台灣港務公司舉辦慶祝14週年慶活動，以駿馬奔騰賀新春為主題，歡度14週年慶生日快樂。(圖／記者黃守作攝，2026.02.25)

台灣港務公司於今(25)日下午，在高雄港旅運中心，舉辦慶祝14週年慶活動，以駿馬奔騰賀新春為主題，歡度14週年慶生日快樂，期永續港埠連結全球，再創佳績。台灣港務公司慶祝14週年慶活動，是由台灣港務公司董事長周永暉與總經理王錦榮共同主持，高雄市長陳其邁、高雄市政府秘書長郭添貴、關務署高雄關關務長劉芳祝、台中關關務長張淑娟、高雄港務警察總隊總隊長廖國政等人，以及港航各界代表與會。台灣港務公司董事長周永暉首先轉達交通部部長陳世凱感謝港航同仁過去一年的辛勞與付出，他表示，台灣港務公司去(114)年度營業收入達新台幣235.3億元，由衷感謝航港產業各界的長期支持，以及港務團隊持續精進，連年締造佳績，而在各項業務中，郵輪旅運成果尤為亮眼，114年度國際郵輪航次達567艘次，年增37%、旅客人次達115.67萬人次，已超越疫情前的水準。高雄市長陳其邁指出，高雄港與城市的發展息息相關，在面對全球快速變化的挑戰時，高雄市政府與台灣港務公司始終朝著共同的目標攜手前進，高雄市政府未來，將與台灣港務公司持續在數位轉型，以及永續經營方面合作，期待為高雄市港的未來，創造出最好的發展願景。台灣港務公司董事長周永暉並表示，台灣港務公司未來將持續秉持「強港航、智管理、興觀光、達永續」四大發展主軸，強化港埠建設與服務量能，以提升郵輪服務品質，並善用數位與永續的創新思維，推動軟硬體服務升級，期帶動航港產業與觀光經濟共榮成長。