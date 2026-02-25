我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨立法院黨團改選黨團幹部，最終在推舉下，蔡其昌當選新任黨團總召，民進黨團幹事長由立委莊瑞雄擔任，民進黨團書記長立委范雲。柯建銘卸下長達25年的職務，前立委邱毅發文，直指「柯建銘還是輸了」，將此番人事變動，解讀為民進黨內部權力版圖重整的結果。邱毅指出，柯建銘與蔡其昌密室協商後，決定退位讓賢，表面上是世代交替，實際上卻是一場黨內權力角力的落幕。他認為，這並非單純的人事更迭，而是去年大罷免失利後，黨內領導結構調整的延續。他回顧，當時外界就盛傳柯建銘須為敗選負責，但最終沒有立即辭去總召；如今情勢再起變化，被外界定調為「賴柯之爭2.0」。這場總召之爭牽動的不只是黨團布局，更關乎黨內領導威信與未來權力走向。邱毅批評，民進黨內部派系力量消長明顯，所謂「英系」力量鬆散，難以形成有效制衡。他也提及，近期曾有媒體傳出蔡英文有意於2028年再戰政壇的說法，但隨即遭到本人否認，顯示黨內權力格局已逐步底定。