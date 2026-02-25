我是廣告 請繼續往下閱讀

▲玉澤演去年在巴黎求婚成功。（圖／翻攝自 TheBestPhotoParis IG）

韓國男團2PM成員玉澤演去年11月透過手寫信曝光自己要結婚的消息，對象是他交往10年的圈外女友，「我遇到理解、信任我的人，所以我們決定一起攜手走向未來，成為彼此未來的依靠。」而他辦婚禮的日期也正式曝光，今（25）日韓媒報導玉澤演將於4月24日在首爾舉辦非公開婚禮，成為2PM團體中繼燦盛後的第二位人夫。今日，韓媒曝光玉澤演將於4月24日和小他4歲的圈外女友結婚，兩人愛情長跑十年終於步入禮堂，根據了解他的婚禮將以非公開形式進行，只有邀請雙方家人、親友出席，因為女方並不是公眾人物，因此全程會以低調為主。玉澤演去年11月在社群上傳了親筆手寫信，公開自己即將結婚的消息，「我與長時間以來理解並守護著我的一個人，約定要共度一生。希望能與這位成為我堅強支柱的對象，一起攜手走過今後的人生。感謝至今以來，像家人一樣真心支持我的所有人。玉澤演早在2020年就認愛圈外女友，兩人也多次被目擊在外約會，去年初更被爆出玉澤演去年就在巴黎求婚的照片，圖片中他單膝下跪，女方表情驚喜甜蜜，不過當時經紀公司回應否認「只是拍攝工作」，兩人還沒有要結婚，如今兩人愛情長跑多年終於宣布喜訊，也讓粉絲紛紛獻上祝福。