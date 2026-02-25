我是廣告 請繼續往下閱讀

▲花蓮花岡國中生教組長於Threads留言失當挨轟，嗆「你媽是慰安婦嗎」引爆爭議，事後刪文關帳仍遭截圖流傳。（圖／翻攝畫面）

花蓮縣花崗國中一名學生向媒體投訴，指出校內負責學生品行與生活教育的李姓生教組長，在社群平台發表涉及侮辱女性的不當言論，指稱對方母親是慰安婦，引發爭議。對此，校方表示已予以口頭告誡；花蓮縣政府教育處也已介入了解，並要求學校召開教師考核委員會，討論後續懲處事宜。事件發生在農曆過年前夕。有網友在社群平台Threads發文提及「已故母親的名言：寧願給日本人統治，也不要給國民黨統治」，未料李姓生教組長留言回覆「你媽是慰安婦嗎？」隨後有網友質疑「你也是這樣教你花蓮的學生嗎？」該教師再回覆「當然啊，不然勒」。相關言論引發網路撻伐後，該名教師隨即刪文並關閉帳號，但對話截圖已被網友備份流傳。投訴學生指出，生教組長在校內負責學生品行與生活教育，具有高度示範角色，卻在公開平台使用侮辱性、貶抑女性的言語，與教育人員應有的專業形象存在落差，也讓學生質疑校園性別平等教育是否能真正落實。學生擔心，若相關言行未被嚴肅看待，恐對同儕造成不良示範。針對教師於社群平台發表不當言論一事，花蓮縣教育處已要求學校依規定召開教師考核委員會，針對後續處置及懲處進行討論與議決。同時，由於相關言論涉及性別平等議題，校方也依規定啟動性別平等教育委員會處理流程，展開調查，並安排該名教師接受性平相關課程。花蓮縣教育處駐區督學郭泓禧表示，教師考核委員會將依程序討論懲處方式，屬於行政懲處層面；至於涉及性別平等部分，則已依規定啟動性平會處理機制。目前兩項程序均已進入作業階段，將依調查結果依法處理。