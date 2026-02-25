我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台灣最近吹起一股歌廳秀風潮，劍湖山也推出耐斯歌廳秀製作，邀請澎澎、王彩樺、黃西田、王中平等資深藝人參與。（圖／劍湖山世界提供）

台灣脫口秀始祖澎澎重出江湖，卻不見身旁最熟悉的老搭檔廖峻。劍湖山世界將於3月8日起推出原汁原味的《耐斯歌廳秀》，邀請15組傳奇大咖輪番上陣。面對老搭檔廖峻三度中風休養，澎澎難掩不捨，她感傷表示，因為廖峻身體狀況需要長期靜養，「我們的經典同台演出，恐將成為絕響。」 雖然心中掛念老友，但澎澎依然敬業地重返舞台，和新搭擋梅東生一起，要把當年為全台灣帶來無數歡笑的秀場精神傳承下去。澎澎表示，多虧好友白冰冰牽線，讓她認識了外號「小吳宗憲」的新生代藝人梅東生。原本擔心年輕人不懂當年的秀場默契，沒想到梅東生不僅是他們的超級鐵粉，對過往的經典橋段更是倒背如流。澎澎大讚梅東生極度敬業，換了好幾套服裝造型，給他打出了80分的高分，「和他合作，像是看到年輕時廖峻的影子。」澎澎保證，在《耐斯歌廳秀》將完美還原當年「廖澎配」的默契和笑哏，要讓台下粉絲有一種「錯覺廖峻也來了」的溫馨與驚喜。除了澎澎的懷舊情懷，其他卡司同樣大有看頭。「台灣濱崎步」王彩樺放話要讓大家看秀像開盲盒，三場演出服裝絕不重複，更自掏腰包準備驚喜小禮物送給台下觀眾。她表示，曾有重度憂鬱症粉絲因為看她的表演而好轉，讓她更想用歡樂治癒大家。而近期因22年前舊作〈看破〉被改編成「電音神曲」而在網路爆紅的王中平，笑說現在連去軍中勞軍，都在男廁被阿兵哥包圍狂唱，讓他又尷尬又驚喜。現在商演都指名要聽「電音版」，害怕跳舞的他只好硬著頭皮苦練舞步，就怕上台一不小心把熱舞跳成體操。劍湖山世界看準跨世代旅遊趨勢，自3月8日起連續三個月，每月限定一場，在彩虹劇場重磅推出《耐斯歌廳秀》，主打一張樂園門票，雙重娛樂享受。