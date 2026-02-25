我是廣告 請繼續往下閱讀

瑞軒近期股價急漲、觸及主管機關注意交易資訊揭露門檻，公司今（25）日依規定公告最新營運與財務概況，自結2026年1月合併營收18.3億元，年增約9%；但單月仍呈虧損，稅後淨損2400萬元，每股稅後純益為-0.04元。瑞軒股價近日明顯轉強，近6個交易日累計漲幅超過58%。除揭露單月數據外，瑞軒也同步公告，董事會預計於3月4日召開，通過114年度財務報告。瑞軒近年持續推動轉型，逐步降低對單一顯示器產品的依賴。公司指出，2025年合併營收246.25億元、年增5.88%，顯示器相關營收占比已降至約6成。總經理吳旭軒表示，2026年主要出貨動能仍以顯示器、電腦周邊與視訊周邊為主，整體出貨可望維持成長；在產品組合持續調整下，獲利率也有機會進一步改善。瑞軒並提到，公司具備機器人整機製造能力，目前出貨維持穩定，也持續與新客戶洽談合作。吳旭軒預期，新產品營收占比可望逐年拉升，2026年非顯示器相關營收占比有機會逼近5成，顯示器比重則可望進一步下探至約5成水準，全年營收目標朝雙位數增幅挑戰。