▲科博館致力於打破物理限制，讓待在庫房的奇珍標本不再遙不可及，圖為消失百年的「台灣雲豹」。（圖／科博館提供）

國立自然科學博物館今（26）日宣布，率先導入全球頂尖建築與影像設計界推崇的「3D 高斯潑濺技術（3D Gaussian Splatting, 3DGS）」，是全台首座、更是全球少數將此尖端科技應用於標本數位化的博物館，成功突破傳統建模的視覺極限，完美還原標本最真實的細節與光澤，民眾想近距離觀察消失百年的「台灣雲豹」皮毛閃爍的光澤，不再遙不可及。科博館館長黃文山表示，身為肩負自然史資料庫的國家級場館，科博館累積超過175萬件珍貴館藏，但受限於實體展場空間，絕大多數標本平時保存在蒐藏庫房中。為了達成永續發展中的「知識共享」與「教育平權」承諾，科博館致力於打破物理限制，讓待在庫房的奇珍標本不再遙不可及。黃文山館長說，現在民眾只需要透過手機、平板或電腦，就能以「比肉眼看更精細」的角度，隨時隨地免費探索這些珍貴的自然資產。這項創新作法深度實踐了國際博物館協會（ICOM）2022年通過的新版定義：博物館應從「物的收藏」轉向更重視「人的參與」。這項領先全台博物館界的影像革命，背後的技術門檻極高。典藏科科長蔡經甫解釋，3D高斯潑濺技術（3DGS）是近年電腦圖學領域(computer graphics)的重要突破，透過大量多視角影像與具方向性的高斯光點重建物體表面資訊，能高度擬真呈現標本細微的質感與隨視角變化的光澤效果。他指出，傳統3D 建模在處理昆蟲的金屬虹彩、動物細密毛髮或礦物反射等高度視角依賴的材質時，往往難以完整呈現其隨角度變化的光澤效果。 3DGS則透過數百張不同角度的標本影像，細緻重建物體的視覺資訊，並以數百萬個具方向性與色彩資訊的「高斯光點」進行三維重建，生成可即時互動的立體模型。科博館與擅長3D動畫及特效設計的北澤鋼團隊合作，運用3DGS技術將館藏數位化，以館藏「彩豔吉丁蟲」為例，民眾在螢幕前旋轉模型時能看見隨角度流動的幻彩光澤，細膩程度幾乎與實體標本無異，這種「如臨現場」的觀察體驗，足令全球博物館界驚艷。目前科博館已成功完成包括丹尼索瓦人化石、近百年歷史的台灣雲豹標本，以及多樣昆蟲與礦物等超過40件高難度數位典藏，並全數整合至「精選典藏網」。網站提供高精度的數位內容，無論是學術研究需要的高精度量測，或是單純的科普探索，都能在點選與滑動間完成。黃文山表示，本計畫除了提供視覺饗宴，也是科博館實踐永續治理的重要指標，網站同步優化介面並通過無障礙AA標章認證，確保大眾能平等獲取知識，體現博物館推動知識平權的公共責任。此外，藉由這項全球領先技術的實踐，也證明博物館除了保存歷史，也可以是勇於創新、與民同在的智慧場館。