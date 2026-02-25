我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林柏宏以運動品牌形象大使身分推薦新款跑鞋。（圖／記者葉政勳攝）

▲林柏宏一直維持跑步的習慣，曾經從五股跑回大安區，或是直接用跑的到信義區。（圖／記者葉政勳攝）

近年持續投入跑步訓練的林柏宏，今出席運動品牌活動，分享自己從「為成績而跑」到「為感受而跑」的心境轉變。活動現場同步介紹知名球鞋品牌adidas ​​​​​​ADIZERO EVO SL跑鞋系列，主打將競速科技與日常風格結合。鞋款搭載LIGHTSTRIKE PRO中底科技，強調輕量與回彈感受，外底則採用CONTINENTAL™橡膠材質，提升抓地穩定性。整體設計延續簡潔俐落線條，也讓訓練鞋在機能之外，多了穿搭彈性。林柏宏笑說自己從小「偏財運不佳」，樂透、刮刮樂中獎機率都低，連發票最高也只中過1000元，今年過年和家人打麻將幾乎天天輸錢，「手氣真的沒有翻轉。」但跑步不同，他認為只要穩定投入，成績與體能就會慢慢回應努力。他透露，前年成功挑戰半程馬拉松2小時完賽後，就維持固定練跑習慣，常出現在台大或台北教育大學校園。甚至曾從五股片場一路跑回大安區，或把與朋友在信義區的聚會，直接變成一次長距離訓練。談到春節期間的放鬆生活，林柏宏表示自己幫忙煎蘿蔔糕、準備年菜，也確實吃得開心。只是開工前一量體重，發現肌肉量下降、體脂略升，只好重新加強訓練，「還是要把狀態找回來，畢竟工作也需要體力。」他也分享，這兩年跑步最大的收穫是學會聆聽身體，而不是被數字牽著走。活動中同步推出以節奏感為主題的跑步歌單，希望讓跑者透過音樂節拍，循序漸進找到自己的步伐。林柏宏表示，跑步讓他明白一件事，沒有捷徑，只有累積。「努力不一定馬上有掌聲，但一定會留下痕跡。」對他而言，速度不是炫耀，而是一種持續前進的態度。為呼應「FEEL FAST」概念，adidas同步打造《FEEL FAST 跑步歌單》，以120至160 BPM由慢漸快編排15首歌曲，讓跑者能從暖身節奏循序推進，在穩定節拍中自然帶動步伐、建立自己的「快」節奏。品牌也正式宣布《Run The Beat》跑步體驗啟動，將攜手北、中、南三大城市跑團，從聽覺感官出發，邀請跑者拋開配速開跑，一起「FEEL FAST」。活動現場也集結多位跑團創辦人到場交流，分享在地跑團文化與跑步社群的凝聚力。