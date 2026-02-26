每年在元宵節都舉行盛大煙火秀的台南正統鹿耳門聖母廟表示，今（2026）年場次將於2月28日晚間登場，且比照去年同樣也將有無人機表演，官方透露更將會是史上最盛大，今年時間表也曝光，煙火秀最早將於19:45舉行開幕啟砲，《NOWNEWS今日新聞》整理時間表、最佳觀賞點與交通管制、直播等資訊先看。
被稱「台版紫禁城聖母廟」的台南市安南區正統鹿耳門聖母廟，2026年確定在2月28日舉辦「花火迎春」活動，已數十年，號稱全台最大、最豪華的「環廟式煙火秀」，根據官方透露，今年也比照去年，一樣有無人機表演。
🟡「台南正統鹿耳門聖母廟煙火」時間表：
19:45~20:05 開幕啟炮（無人機表演+高空煙火）
20:05~20:45 第一梯次蜂炮六門
20:45~21:00 第一梯次高空煙火
21:00~21:40 第二梯次蜂炮六門
21:40~21:55 第二梯次高空煙火
🟡「台南正統鹿耳門聖母廟煙火」建議觀賞點：
綜合網友們說法，整理幾處觀賞點：
一、正統鹿耳門聖母廟廟旁的兩側拱橋水池：可以觀賞煙火以及水池的倒影
二、正統鹿耳門聖母廟上方左右兩側平台：近距離看到煙火在頭上
三、土城國小操場：離正統鹿耳門聖母廟約550公尺，能舒服地欣賞。
🟡「台南正統鹿耳門聖母廟煙火」直播：
無法到現場的民眾，往年都可透過「台南正統鹿耳門聖母廟」臉書粉專欣賞。
🟡「台南正統鹿耳門聖母廟煙火」交通資訊：
📍搭乘火車再轉搭公車：
臺南火車站(南站) → 11路 → 學西里站
📍自行開車（停車場）：
台江大道(台17以東)開放紅線停車、
城北路與城安路口(約1000輛)、
城西街與城南路口(約1000輛)、
青砂街735巷(約200輛)
🟡「台南正統鹿耳門聖母廟煙火」交通管制資訊：
📍2月28日(六)8:00~24:00道路全線雙向封閉：
台江大道五段(城北路至青砂街一段)
📍2月28日(六)18:00-23:00道路全線雙向封閉：
行人徒步區安中路六段(城北路至城安路)城安路(城北路至青砂街)
📍2月28日(六)10:00-24:00時彈性交通管制：
安中路六段(城北路至城安路)、
城安路(城北路至青砂街)、
城北路(台江大道至城安路)、
城西街一段(安中路至青砂街)、
青砂街(台江大道至城西街一段)、
安中路六段(城安路至台17線)禁止路邊停車
📍公車取消停靠資訊：
取消停靠日期 : 2月28日(六)16:00~24:00
▪️11路取消停靠：「城北里」至「城西里」等17站，改由「學西里」(往大成路口)收發車。
▪️98路取消停靠：聖母廟(城安路)站
▪️905路取消停靠：「聖母廟東」至「鹿耳門」等5站，改由「安明路口」收發車。
▪️藍24取消停靠：「土城國小」至「青草里」等8站，改由「砂崙路口」收發車。
📍公共自行車取消停靠站：
暫停營運日期 :2月28日(六)08:00-23:00
暫停營運場站 : 鹿耳門公園
如欲借車或還車，建議您至下列鄰近租賃站：土城高中（ 安中路五段265號）
資訊來源：台南正統鹿耳門聖母廟
我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡「台南正統鹿耳門聖母廟煙火」時間表：
19:45~20:05 開幕啟炮（無人機表演+高空煙火）
20:05~20:45 第一梯次蜂炮六門
20:45~21:00 第一梯次高空煙火
21:00~21:40 第二梯次蜂炮六門
21:40~21:55 第二梯次高空煙火
🟡「台南正統鹿耳門聖母廟煙火」建議觀賞點：
綜合網友們說法，整理幾處觀賞點：
一、正統鹿耳門聖母廟廟旁的兩側拱橋水池：可以觀賞煙火以及水池的倒影
二、正統鹿耳門聖母廟上方左右兩側平台：近距離看到煙火在頭上
三、土城國小操場：離正統鹿耳門聖母廟約550公尺，能舒服地欣賞。
🟡「台南正統鹿耳門聖母廟煙火」直播：
無法到現場的民眾，往年都可透過「台南正統鹿耳門聖母廟」臉書粉專欣賞。
🟡「台南正統鹿耳門聖母廟煙火」交通資訊：
📍搭乘火車再轉搭公車：
臺南火車站(南站) → 11路 → 學西里站
📍自行開車（停車場）：
台江大道(台17以東)開放紅線停車、
城北路與城安路口(約1000輛)、
城西街與城南路口(約1000輛)、
青砂街735巷(約200輛)
🟡「台南正統鹿耳門聖母廟煙火」交通管制資訊：
📍2月28日(六)8:00~24:00道路全線雙向封閉：
台江大道五段(城北路至青砂街一段)
📍2月28日(六)18:00-23:00道路全線雙向封閉：
行人徒步區安中路六段(城北路至城安路)城安路(城北路至青砂街)
📍2月28日(六)10:00-24:00時彈性交通管制：
安中路六段(城北路至城安路)、
城安路(城北路至青砂街)、
城北路(台江大道至城安路)、
城西街一段(安中路至青砂街)、
青砂街(台江大道至城西街一段)、
安中路六段(城安路至台17線)禁止路邊停車
📍公車取消停靠資訊：
取消停靠日期 : 2月28日(六)16:00~24:00
▪️11路取消停靠：「城北里」至「城西里」等17站，改由「學西里」(往大成路口)收發車。
▪️98路取消停靠：聖母廟(城安路)站
▪️905路取消停靠：「聖母廟東」至「鹿耳門」等5站，改由「安明路口」收發車。
▪️藍24取消停靠：「土城國小」至「青草里」等8站，改由「砂崙路口」收發車。
📍公共自行車取消停靠站：
暫停營運日期 :2月28日(六)08:00-23:00
暫停營運場站 : 鹿耳門公園
如欲借車或還車，建議您至下列鄰近租賃站：土城高中（ 安中路五段265號）