▲藍寶石歌廳秀卡司侯怡君（左起）、黃西田、葉啟田和苗可戲，一起揮毫賀歲高嗨喊「咱攏五吉（有錢）」，祝賀觀眾朋友馬年馬上有錢。（圖／高雄流行音樂中心提供）

迎接馬年開春，想要一整年財源滾滾，千萬別錯過天王、天后的獨門招財祕笈！高流五週年母親節強檔鉅獻《2026真愛秀・藍寶石大歌廳》將於5月9日、10日登場。為了替活動造勢，寶島歌王葉啟田與金鐘主持天后苗可麗、侯怡君及秀場天王黃西田，特別化身「福祿壽喜」四仙合體拜晚年。除了揮毫寫春聯，葉啟田與苗可麗更大方公開自己私藏多年的超強開運撇」，保證氣場大發。葉啟田表示，他會在農曆二月初二土地公聖誕正午時分，準備一個洗臉盆大小的容器裝水，投入十幾枚10元硬幣，放在午後陽光下直射曬足20至30分鐘，將這盆匯聚天時地利的黃金財水端回室內，安置於家中的牆角財位，葉啟田掛保證：「絕對讓家中氣場大發財。」苗可麗也傳授她的門口吸金大法，是準備三個紅包袋，在袋上寫下「招財進寶」，同時在每個紅包袋各自裝進象徵「一路發」的168元硬幣，包含2枚50元、6枚10元與8枚1元。苗可麗強調，最關鍵的動作是將紅包袋壓在門口踏墊下，且袋口一定要朝內，象徵將過路財氣統統掃進家門，為新的一年扎下財根。談到5月份即將到來的《藍寶石大歌廳》，葉啟田表示，年假期間完全取消出國計畫，不僅維持爬山與練唱習慣，為了找回秀場感，他把自家客廳當作舞台，每天對著鏡子反覆練習唱歌的表情與台風。而首度搭檔主持的黃西田、苗可麗與侯怡君也坦言壓力山大。侯怡君年假都在苦讀歌手資料，苗可麗則埋頭狂看早期餐廳秀影片尋找靈感。黃西田預告，這次將捨棄制式主持，改以聊天開槓的超高互動感，帶領觀眾重溫最道地、最有人情味的秀場黃金年代。