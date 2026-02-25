我是廣告 請繼續往下閱讀

黃金價格金價週三上漲，回到接近每盎司5200美元的關卡，專家點出支撐黃金價位的3大驅動因素仍持續。摩根大通在最近的報告中給出2026年最新目標價。根據路透報導，隨著美元指數下跌，使以美元計價的黃金對其他貨幣持有者而言變得更便宜。加密貨幣交易所Bybit首席市場分析師Han Tan表示，在美元走軟、美國貿易政策前景趨於混沌，以及地緣政治緊張局勢持續的3大因素支撐下，現貨金價穩守在5,000美元以上。他指出，只要這些基本面驅動因素持續存在，黃金價格將有望重返前一波歷史高點。由於黃金作為傳統的避險資產，往往在地緣政治與經濟不確定時期表現良好。彭博則提到，包括法國巴黎銀行、德意志銀行和高盛集團在內的多家銀行預測，金價將會回升，因為推動黃金上漲的根本因素依然存在。這些因素包括對聯準會獨立性的擔憂、市場普遍預期的主權債券和貨幣減持趨勢，以及地緣政治風險，尤其是在中東地區。美國總統川普在24日的在國情咨文演說中表示，「幾乎所有」國家與企業都希望維持先前與華府達成的關稅與投資協議。美國自週二起開始徵收臨時性的10%全球進口關稅，但一名白宮官員表示，華府正努力將其提高至15%。與此同時，美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff）與川普女婿庫許納（Jared Kushner）預計將於週四在日內瓦與伊朗代表團舉行第三輪核談判。路透社引述消息人士指出，伊朗正接近與中國達成協議，採購反艦巡弋飛彈，可能用以打擊集結在伊朗海岸附近的美國海軍部隊。摩根大通週三表示，今年各國央行和投資者的需求可能推動金價在2026年底達到每盎司6,300美元。