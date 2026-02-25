我是廣告 請繼續往下閱讀

▲NewJeans和經紀公司ADOR鬧翻，現仍然在官司中。（圖／IG@newjeans_official）

前ADOR娛樂代表閔熙珍在和母公司HYBE的訴訟中勝訴，為此HYBE需賠償閔熙珍255億韓元（約台幣5.5億元），沒想到今（25）日閔熙珍開記者會時，表示自己願意放棄全額賠償金，但作為條件，HYBE需要讓NewJeans以5人體制重新回歸，並且終止對NewJeans的所有訴訟。閔熙珍今日為自己在HYBE法律戰中勝訴一事召開記者會，會中她突然宣布願意放棄這筆255億韓元的勝訴所得，條件是HYBE必須終止所有針對她本人、女團NewJeans成員（包括被退團的Danielle）、外包合作公司、前ADOR員工及粉絲團體的民刑事訴訟。閔熙珍強調，這筆錢對剛開新公司的她來說確實很重要，但自己更想守護的是創作者與藝人的未來，希望NewJeans能以五人完整體制重新回歸「讓孩子們不必再站在法庭上」，她也公開向HYBE社長房時爀喊話，希望「在創作的位置相見，而不是在法庭。」首爾中央地方法院於2月12日為雙方爭議作出一審判決，認定閔熙珍行使股票買賣價金請求權（看跌期權）合法有效，裁定HYBE須支付約255億韓元賠償金，並承擔訴訟費用，HYBE隨即表示上訴，雙方戰火尚未完全平息。面對閔熙珍拋出的全面停戰提案，HYBE目前僅低調回應「沒有立場」，這場自2024年4月爆發的經營權與藝人去留風暴，至今仍未真正落幕，後續發展備受關注。