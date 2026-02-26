我是廣告 請繼續往下閱讀

本文重點一覽：

2026 屏東燈節 4 大燈區亮點一次看

▲2026屏東燈節主燈「山之光」將大武山壯闊意象化為光影藝術。（圖／2026屏東燈節官網 www.amazing-pingtung.com/ptlf）

▲萬年溪燈區主燈騰光如同初春第一縷晨曦，喚醒萬物沉睡的靈魂。（圖／2026屏東燈節官網 www.amazing-pingtung.com/ptlf）

▲勝利星村燈區的核心「記憶之花」巨大花瓣透著微光，藏著旋轉的剪影。（圖／2026屏東燈節官網 www.amazing-pingtung.com/ptlf）

▲客家燈區主燈蝶舞水光。（圖／2026屏東燈節官網 www.amazing-pingtung.com/ptlf）

▲2026屏東燈節將從1月23日登場，屏東縣政府表示，今年打造4大燈區：屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村和內埔龍頸溪，燈節結合今年馬年意象，將有獨角獸主題燈。（圖／周春米臉書www.facebook.com/RiceChouChunMi）

228 連假特別活動：風神寶寶之火焰山親子劇場

▲《風神寶寶之火焰山》3月1日在屏東縣民公園演出。（圖／風神寶寶兒童劇團）

2026 屏東燈節交通與停車資訊

▲屏東燈節免費停車場資訊。（圖／翻攝屏東燈節官網https://www.amazing-pingtung.com/ptlf）

「2026屏東燈節」大眾運輸、免費接駁車資訊

2026 屏東燈節已進入倒數階段，已累積吸引超過400萬遊客人次，本週末適逢 228 連假，現場還有特別活動將舉行！今年屏東燈節打造四大燈區，地點分布於屏東縣民公園、萬年溪、勝利星村以及內埔龍頸溪。適逢馬年意象，今年特別加入獨角獸主題燈飾，吸引大批遊客朝聖。NOWNEWS今日新聞》整理4大燈區亮點、228連假活動、交通資訊、免費停車場位置、接駁車搭乘方式總整理。今年燈節共展出超過 40 組藝術燈飾，完美融合屏東在地文化與城市美學。以下為四大燈區的詳細特色：作為燈節核心，縣民公園以「天馬行空」為主題。主燈「山之光」展現大氣磅礡的視覺效果，並設置 8 組結合環境光影的藝術裝置，是遊客必拍的首選地標。此區將駿馬奔馳的意象轉化為流動光影，象徵城市的希望與生命力。燈區沿著萬年溪畔由仁愛路延伸至萬倉街，主燈「騰光」呈現駿馬躍出水面的動態姿態，每 30 分鐘便會上演一次精彩的燈光秀。勝利星村轉化為璀璨星空，透過 15 組燈飾訴說歲月記憶。核心作品「記憶之花」設置於將軍之屋外，利用巨型花朵與光影成像技術，重現屏東的歷史軌跡，達成過去與當代的深度對話。此燈區結合客家文化符碼，如竹藝、藍染與方口獅等元素，展現濃厚的在地情深。主燈「蝶舞水光」以光雕描繪瀑布飛瀉的律動，象徵客家文化生生不息。平日每小時、假日每 30 分鐘均有燈光展演。特別亮點：在展區周邊更有「夢幻獨角獸」展開雙翼迎接遊客，搭配 8 大主題燈飾與光影隧道，營造夢幻的童話氛圍。連假期間，屏東縣政府特別為親子族群安排了高質感的藝文演出，邀請家長帶著孩子一起體驗發光的劇場回憶。演出亮點：當經典人物孫悟空遇上風神寶寶，一場融合勇氣、友情與冒險的旅程就此展開。這不僅是一場表演，更是一場專為孩子設計的沉浸式體驗。劇場特色：歌仔戲藝術 × 冒險故事 × 親子互動教育意義：讓孩子從看得懂開始，近距離感受傳統文化之美演出時間：3 月 1 日晚間演出地點：屏東縣民公園台糖街圓環草地為了應付連假人潮，建議遊客多加利用公共運輸工具：免費停車場：建議停放於各燈區周邊規劃之專屬停車場，並依照現場指標停放。接駁車資訊：屏東縣政府於燈節期間規劃循環接駁車，串聯四大燈區，民眾可於指定接駁站位搭乘。交通管制：連假期間燈區周邊道路將進行適度管制，請用路人配合現場交管人員引導。📍縣民公園燈區：▪️台鐵：屏東站下車後步行至屏東轉運站搭乘屏東燈節接駁車▪️公車：515、8201、8202、8203、8208(往萬丹、東港方向) 於復興國小站下車後步行至屏東縣民公園；506、 506A屏東假日觀光公車於屏東縣民公園站下車(506A僅假日行駛)▪️YouBike：台糖復興路口、縣民公園機車停車場📍萬年溪燈區：▪️台鐵：屏東站下車後步行至屏東轉運站▪️公車：505（往永大路方向）復興圖書館下車、8048(往捷運都會公園站)自由路(建華一街口)下車、 506、513、515、8201、8202、8203、8208(往萬丹、東港方向)南區市場下車▪️YouBike：市立復興圖書館、復興公園、勞動暨青年發展處、屏東玉皇宮📍勝利星村燈區：▪️台鐵：屏東火車站，出站後沿中山路步行至勝利星村▪️公車：515、506號公車(往廣勝路方向)，於「勝利星村站」下車▪️屏東假日觀光公車：506A號公車，往總圖方向於「勝利星村」下車▪️YouBike：屏東市極限運動場、勝利星村停車場、中山蘭州街口​📍客家燈區▪️台鐵：屏東火車站步行至屏東轉運站搭乘屏東燈節接駁車▪️公車：1773、1780、8231、8232、8233、8235、8236、8237、8238、8239、8240號公車(往內埔方向)，於「內埔站」下車。