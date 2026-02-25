我是廣告 請繼續往下閱讀

中信兄弟老將陳俊秀休賽季前往日本進修，與日本職棒（NPB）福岡軟銀鷹隊主砲山川穗高一同訓練，陳俊秀今（25）日受訪時表示，山川的訓練量非常大，尤其是下盤訓練，因此能維持住打擊時高抬腿的重心，而且山川的球棒又長又大，比一般球員的加重棒還重。山川此次也隨隊來台參與「2026台日棒球國際交流賽」，陳俊秀也盡地主之誼，帶著山川去吃台灣美食。休賽季陳俊秀透過總教練平野惠一牽線，前往日本與軟銀主砲山川穗高一起訓練，看到山川的訓練量，陳俊秀直呼很驚人，「他那個課表，我第一天去就『鐵腿』了，因為他不管動作或訓練，下盤其實都還蠻多的。」陳俊秀直言，山川的打擊技巧在於他身體控制能力，「看抬腳抬那麼高，然後重心可以維持得那麼好，我覺得很少球員做得到這種東西。」陳俊秀認為，山川的身體重心能維持住，最主要是練習量充足，「他在打擊時，動作都做得非常自然，身體控制能力真的很好。」也因為跟著山川訓練，陳俊秀認為今年比較快適應春訓教練給的菜單，「因為身體很早就把強度拉起來了，所以在技術上面也會跟著適應得比較快。」陳俊秀透露，山川的球棒又長又重，「他在練習的時候強度都很強，有時候打擊練習他拿的棒子，比我們在拿的加重棒還重，但他揮起來就跟正常的棒子一樣。」陳俊秀笑說，確實有想過要模仿山川的招牌打擊姿勢，不過真的太難，「但他教了我蠻多重心控制的東西，希望今年可以好一點。」軟銀隊昨日抵台參加「台日交流賽」，山川也是隨行的一員，陳俊秀說感覺很特別，休賽季才一起訓練，現在馬上就在台灣交流，「蠻開心他有來台灣。晚上有帶他去吃飯，他其實蠻喜歡台灣的。」陳俊秀也說，希望雙方今年都身體健康，「希望打多一點全壘打、打擊率高一點。到了這個年紀，最重要的就是身體健康，在球隊需要的時候可以幫助球隊。