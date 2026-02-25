我是廣告 請繼續往下閱讀

台達電靠AI機房建置潮衝出史上最強獲利，公司公布2025年財報，全年稅後純益達601.08億元、年增70.6%，連續第7年改寫新高紀錄，每股稅後純益23.14元。台達電2025年營收達5548.85億元、年增31.8%、再刷新高。獲利結構也明顯升級，毛利率提升至34.27%、營益率拉高到15.13%，雙雙創下歷史最佳水準。市場普遍解讀，AI資料中心擴建帶動電源與散熱需求，是近年成長的重要推力。董事會同步拍板股利政策，規劃每股配發現金股息11.6元，以台達電今收盤價1435元換算，現金殖利率約0.8%，股利配發率約50.1%。台達電也通過發債計畫，將發行國內無擔保普通公司債或永續發展債券，發行總額上限300億元。公司說明，發債目的在於充實營運資金、償還債務，並支應業務擴張所需的資本支出等中長期資金需求。台達電預計26日召開法說會，由董事長鄭平主持，市場關注今年營運展望、AI產業景氣與趨勢走向，屆時可望有更明確的說法。