📍 六都 228 連假清運詳細資訊

▲台北227補假及228和平紀念日當天，垃圾車都是正常清運。新北市也是兩天都有收垃圾。 （圖／台北市環保局提供）

定時定點收運

▲台中市227補假垃圾正常收運，228和平紀念日當天則採定時定點清運。 （圖／台中市環保局提供）

北區、南區、安南、中西、安平、佳里等 6 區因交通管制，將「提早 4 小時收運」

📍 全台其他縣市：國定假日清運大原則

屏東縣佳冬鄉於 2/27 即停止收運

▲屏東縣佳冬鄉227補假和228國定假日兩天都停收垃圾。 （圖／佳冬鄉公所提供）

彰化市、大村鄉、竹塘鄉、溪州鄉、秀水鄉停止沿線清運

花蓮縣吉安鄉、秀林鄉停收

新竹縣新豐鄉也暫停清運

2026 年 228 和平紀念日將迎來三天連假（2/27 至 3/1）。連假期間，「228連假垃圾車有收嗎？」是大家關注的重點，全台垃圾車清運資訊仍呈現「一國多制」。《NOWNEWS》為您快速整理六都及全台國定假日垃圾停收、清運查詢。要注意， 2 月 27 日（週五）補假當天，多數縣市皆維持正常收運，不要垃圾堆家裡發臭的話，要好好把握。六都多數在 2/27（週五）與 2/28（週六）維持正常收運，但台中與台南有特殊調整，桃園則需靠 App 追蹤：2/27（五）與 2/28（六）夜間均正常收運垃圾；3/1（日）逢週日停收。2/27（五）與 2/28（六）維持正常收運；3/1（日）逢週日例休停收。目前尚未公告統一清運時間。建議透過「桃園垃圾車」App 掌握即時動態，減少在外等候時間。2/27（五）正常收運；2/28（六）沿街收運暫停，改為「」；3/1（日）例假日不收運。2/27（五）依平常模式正常清運；2/28（六）多數行政區正常收運，但；3/1（日）例休無收運。2/27（五）與 2/28（六）垃圾及資源回收皆維持正常清運；3/1（日）停收垃圾。除了六都之外，全台各縣市在 228 連假期間的清運重點如下：連假第一天屬於彈性補假，全台多數縣市的清潔隊皆維持平常週五的收運模式，如基隆市、新竹市、嘉義市、屏東縣（多數鄉鎮）皆正常清運。不過，，需特別留意。正值和平紀念日當天，各地清運狀況大洗牌。例如彰化縣的（部分開放定點）；星期日原本就是全台多數縣市清潔隊的例行休息日，因此在連假最後一天，全台幾乎皆停止收運垃圾（屏東縣佳冬鄉週日有收垃圾）。如果前兩天忘了倒垃圾，就必須把垃圾密封好，等待下週一（3/2）清潔隊開工囉。《NOWNEWS》貼心提醒： 後（28）日當天的全台各鄉鎮詳細停收與特例清運名單，我們將為您推出【全台終極清運總整理】，敬請鎖定！