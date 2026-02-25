我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣去年西半部冬季雨量歷史最少，供應「護國神山」台積電及竹科的寶山、寶二水庫僅剩約3成，但經濟部及水利署昨（24）日表示，枯水期水情仍屬正常，不用過度擔心，但僅經過1天，經濟部所說的放心就出現變化。水利署今（25）日表示，為審慎因應新竹地區水情燈號調整為「水情提醒」的綠燈，民生及產業用水不受影響。中央氣象署昨日報告，全台冬季今年冬季雨量為158.4毫米，累積雨量為1951年以來第5少；西半部冬季雨量為24.3毫，冬季雨量創1951年以來最少紀錄。而因冬季降雨減少，加上農業春耕用水量大，因為水庫蓄水量下降屬於正常現象；目前全台灣水庫蓄水量為32%至97%，以新竹寶山水庫32%最低，而基隆新山水庫97%最多。但是經濟部及水利署頻繁強調，枯水期水庫蓄水量偏低相當正常，民眾不用過度恐慌。經濟部次長賴建信表示，相較於百年大旱時期，經濟部已盤點伏流水、科技造水，以及全台灣南到北各地水資源鄉調度的「珍珠串計畫」可以克服現有水情。當媒體頻繁詢問是否可能會變燈，尤其是新竹地區，賴建信表示，水情燈號是否有變化，將會依照水情會議檢討結果來做必要調整。目前新竹寶山、寶二水庫還有約1768萬噸，距離水情最嚴重時的1000萬噸還來得多，強調然而，經濟部與水利署前一天才希望民眾安心、不要過度焦慮。水利署今日邀集各自來水事業、農田水利署及水庫管理等相關單位召開供水情勢檢討會議，評估未來3、4月降雨偏少機率偏高，同時適逢農業春耕整田灌溉用水需求增加，寶山及寶二水庫蓄水呈現下降趨勢，決定新竹地區水情燈號即日起調整為「水情提醒」的綠燈，民生及產業用水不受影響，其餘地區水情正常。水利署說，目前頭前溪沿岸抗旱水井已出水每日3.1萬噸，並加強由石門及永和山水庫分別調度每日17.5萬噸及每日5.5萬噸，全力維持新竹地區供水穩定。水利署同時也將持續監視天氣條件，視需要加強辦理水庫集水區人工增雨作業，並每日監控水情，與相關單位協力機動調整各項節水調度與防旱措施，確保供水穩定，呼籲民眾與各界持續落實節約用水，共同因應枯水期水情挑戰。