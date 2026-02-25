我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院新會期剛開議，前立委蔡正元針對民眾黨的新陣容發表看法，在網路節目《綠也掀桌》直言，這屆白營立委的表現將會非常「跳痛」且有投機性。他指出，目前民眾黨團的運作與過往不同，重大議案不一定會與國民黨保持一致，背後的實質主導者就是柯文哲，這與黃國昌風格不同。蔡正元觀察到，新任立委多為柯文哲或黃珊珊的人選，與黃國昌並不相熟，顯示黃國昌的手已無法像過去那樣伸入這一屆的黨團決策中。蔡正元大膽預言，3月26日柯文哲案的判決，將是未來政局的轉折點。他認為，如果柯文哲被判處十年以下有期徒刑，為了尋求政治轉機或司法解套，柯文哲極有可能解讀是民進黨釋出的示好訊號，而展開政治交易，目前並沒看到柯文哲針對司法案件，進行大規模宣傳或記者會反擊，可能認為法律戰成效有限，本質上將轉向政治博弈，民眾黨極有可能在特定法案上轉與民進黨合作。針對合作項目，蔡正元點名國防預算將會是綠白合作的指標。他認為，只要判決結果符合預期，柯文哲便會透過主導黨團，在重大議題上與綠營達成共識，而不是堅持與藍營站在同一陣線，不僅是為柯文哲的司法困境尋求出路，也改變目前立法院三黨不過半的角力態勢。蔡正元強調，這場政治交易的核心在於雙方的利益交換，未來白營是否會徹底倒戈，326判決後的動向將是觀察重點。