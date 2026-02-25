我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年WTT新加坡大滿貫賽男單次輪今（25）日開打，台灣桌球一哥林昀儒展現頂級宰制力，面對世界排名第41的瑞典名將卡爾松（Kristian Karlsson），全場僅耗時21分鐘便以 11：8、11：3、11：6俐落勝出。此戰過後，林昀儒不僅收下對戰4連勝，更因台將隊友相繼止步，成為本屆賽事單打戰線上的最後奪牌希望。目前世界排名第8的林昀儒與卡爾松雖有多次交手紀錄，但兩人的上一次對戰要追溯回2019年。暌違近7年再度碰頭，林昀儒絲毫沒給對手適應空間。首局開段雙方一度陷入7：7膠著，但進入關鍵分階段，林昀儒利用犀利的反手擰拉與落點變換，連拿4分以11：8先聲奪人。次局林昀儒更是火力全開，一開局便拉出6：1的高潮，完全掌控進攻節奏，輕鬆以11：3搶下聽牌優勢。進入關鍵第三局，林昀儒持續施壓，一開賽又是3：0領先，迫使卡爾松早早喊出暫停試圖斷其氣勢。重回賽場後，林昀儒穩紮穩打一路領先至10：3取得賽末點。儘管卡爾松頑強抵抗化解3個賽點，但最終回球出界，讓林昀儒以11：6關門成功，以兩戰皆直落三的絕佳狀態闖入16強。儘管男單表現強勁，但林昀儒本次賽事與鄭怡靜組成的「黃金混雙」卻意外踢到鐵板，在16強賽以1：3不敵港韓聯軍，無緣更進一步。隨著鄭怡靜、簡彤娟在女單32強相繼落敗，林昀儒成為台灣軍團在單打賽場的最後火種。接下來的16強賽，林昀儒將對陣世界排名第9的中國新星向鵬。向鵬近期表現搶眼，是中國桌壇重點栽培的接班人。雖然林昀儒過去四度交手皆取得勝利，但面對拚勁十足的中國隊新秀，這場比賽預計將是本屆大滿貫賽的第一道硬關卡。