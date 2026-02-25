大樂透第115000026期今（25）晚開獎，大樂透春節加碼活動也持續送出獎金，自2月12日起至3月3日連續20天加開100萬大紅包及10萬小紅包。台彩晚間22時公布派彩結果，本期大樂透頭獎未送出，但本期開出6注貳獎，6位幸運兒分別拿到55萬新台幣獎金；大樂透春節加碼部分，送出21組春節大紅包、38組春節小紅包，總計59組。《NOWNEWS今日新聞》一次列出獎號、中獎彩券行，提供給讀者一次對完。
大樂透初九頭獎未送出！開出6注貳獎：獎金剩55萬
今（25）日晚間大樂透頭獎1億元，晚間透過直播開獎，第115000026期大樂透開獎號碼為「07、15、22、38、45、49」，特別號「31」。本期雖然未開出頭獎，但有6名貳獎得主誕生，中獎彩券行如下：
臺北市北投區中央北路2段395號1樓－五路財旺彩券行
桃園市龜山區龍華里龍興街9號1樓－如意彩券行
桃園市平鎮區東社里龍南路186號1樓－懷恩投注站
新竹縣竹東鎮東寧里東峰路26號－盈多多彩券行
宜蘭縣羅東鎮賢文里民權路190號1樓－大川彩券行
臺東縣臺東市豐榮里中華路二段252號1樓－富盈彩券行
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定卻是需中得6個號碼，這6位「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走頭獎，最終只能帶走55萬2830元，真的十分可惜。
大樂透2/25春節加碼結果出爐！春節大紅包送21組、春節小紅包送38組
2月25日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出21組，總中獎注數為24注，其中18組為單注中獎，3組為2注均分；本期小紅包開出38組，總中獎注數為46注，其中30組為單注中獎，8組為2注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為361組，剩餘119組，累積開出小紅包組數為569組，剩餘231組，次期(2月26日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
🟡2月25日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看（第115000026期）
大樂透獎號：07、15、22、38、45、49，特別號31。
49樂合彩：07、15、22、38、45、49。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：02、05、11、20、24、26、38、40、45。
春節小紅包：16。
今彩539：05、22、28、35、36。
39樂合彩：05、22、28、35、36。
3星彩：6、8、3。
4星彩：9、3、1、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主
※大樂透春節加碼大小紅包開獎結果：點此查看
2/25大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行
我是廣告 請繼續往下閱讀
今（25）日晚間大樂透頭獎1億元，晚間透過直播開獎，第115000026期大樂透開獎號碼為「07、15、22、38、45、49」，特別號「31」。本期雖然未開出頭獎，但有6名貳獎得主誕生，中獎彩券行如下：
臺北市北投區中央北路2段395號1樓－五路財旺彩券行
桃園市龜山區龍華里龍興街9號1樓－如意彩券行
桃園市平鎮區東社里龍南路186號1樓－懷恩投注站
新竹縣竹東鎮東寧里東峰路26號－盈多多彩券行
宜蘭縣羅東鎮賢文里民權路190號1樓－大川彩券行
臺東縣臺東市豐榮里中華路二段252號1樓－富盈彩券行
根據大樂透中獎規則，只要中得任5個號碼+特別號，就可以獲得貳獎獎金，但頭獎規定卻是需中得6個號碼，這6位「悲情幸運兒」只差1號就可以抱走頭獎，最終只能帶走55萬2830元，真的十分可惜。
大樂透2/25春節加碼結果出爐！春節大紅包送21組、春節小紅包送38組
2月25日大樂透春節加碼獎項開出情形，本期大紅包開出21組，總中獎注數為24注，其中18組為單注中獎，3組為2注均分；本期小紅包開出38組，總中獎注數為46注，其中30組為單注中獎，8組為2注均分。
活動截至本期為止累積開出大紅包組數為361組，剩餘119組，累積開出小紅包組數為569組，剩餘231組，次期(2月26日)將繼續加開大紅包及小紅包獎項。
大樂透獎號：07、15、22、38、45、49，特別號31。
49樂合彩：07、15、22、38、45、49。
大樂透春節加碼大紅包、小紅包獎號
春節大紅包：02、05、11、20、24、26、38、40、45。
春節小紅包：16。
今彩539：05、22、28、35、36。
39樂合彩：05、22、28、35、36。
3星彩：6、8、3。
4星彩：9、3、1、2。
※派彩結果以台彩官網資料為主
2/25大樂透春節加碼大紅包中獎彩券行