「新年新氣象」雖然是新年常見的賀詞，現實社會中卻未必如願‧‧‧。令人驚喜的是開春之後的立法院，開議之後竟然還真的有「新氣象」，被擱置的法案有新的進度，朝野之間也沒有慣見的你死我活之劍拔弩張。這樣的局面當然是因為環境有變化和人物有變化，而人物之中的最主要變化，就是黃國昌不再是立法委員了，那種自我膨脹式的鬧劇離開了國會殿堂。當然，黃國昌的自我膨脹特質在新北市依然上演，「不排除加入李四川團隊」讓許多人都要滿地找假牙，因為太多人也期待「不排除加入魏哲家的團隊」，問題從來不是個人的自我期待，而是對方也要衡量一下你有多少分量、真的有料嘛！黃國昌的局面是因為民眾黨的立法院已經是柯文哲的意志在指揮了，黃國昌沒有立法委員的身分，目前還不用常常跑北檢和北機組，已經是萬幸，立法院再也沒有人和黃國昌前兩年的那種立委行徑！沒有了黃國昌，傅崐萁也沒有堅定的跟班了，過去兩年一直被傅崑萁和黃國昌壓抑的韓國瑜跳出來，向國民黨痛陳「情勢不一樣」了‧‧‧「如果一個判斷錯誤，我們會不會變得四面楚歌？」「軍購條例即將付委審查，黨團可能就把一張貼在口鼻的紙拿開了‧‧‧」開春之後，韓國瑜突然變成另外一個人，特別語重心長地提醒國民黨黨團要思考、趨吉避凶、化解各種危機。除了「提醒」黨團，還「打臉」傅崑萁！這是傅崑萁要求鄭麗君上質詢台接受關稅談判詢答時，韓國瑜當場即刻搬出《憲法增修條文》指出除非行政院長不在，副院長不必接受質詢，那個在過去兩年被「好大」的傅總召壓制到龜縮只會打哈哈的韓國瑜脫胎換骨了，開始即刻執行立法院長憲政職務。這樣的轉變很有趣，在春節期間韓國瑜和江啟臣聯名承諾會把軍購條例列為開春後的優先法案，和賴清德茶會後也定調賴清德到立法院是「統問統答」，雖然立法院是「合議制」，韓國瑜仍須補全黨團協商的過程，但韓國瑜開始要更強勢主導立法院的「正常」，明顯改頭換面。這樣的改頭換面有意思，本來過年應該是要「除舊布新」，民眾黨的黃國昌在立法院畢業了，在新北市看起來也未必能成事；民進黨的柯建銘展現氣度換蔡其昌接手，只有國民黨舊瓶裝老酒還是傅崑萁，在這樣轉換關鍵時刻，韓國瑜出手以立法院長身分強勢主導，稀釋傅崑萁的意味深長。韓國瑜為什麼改穿新衣？許多人譏笑是因為美國要對反軍購的立委家人在簽證上採取嚴厲措施，這可能是原因之一，但更可能是韓國瑜真的看到了國民黨的「危機」，也發現他自己的「轉機」。國民黨的危機就是已經徹底透支了2025大罷免的「紅利」，從地獄走出來後的變本加厲讓國民黨的社會觀感急速崩跌，2026年的縣市長大選已經頻頻告急，這樣的局面在馬上來到的2027年就是總統和立委大選，可以預判國民黨討不到便宜，韓國瑜可能立法院長頂多也在倒數計時了。另一方面，鄭麗文把國民黨從《水滸傳》的「梁山伯」各路頭領自有山頭，因為極端和躁進偏差，已經改寫成《隋唐演義》的「瓦崗寨」了，鄭麗文連「晁蓋」都不是，越來越像是「翟讓」，許多人都知道在跟下去，只有死路一條。誰會是2026年11月28日開票夜之後，能夠帶給國民黨新的希望的人？盧秀燕去年該承擔而不承擔，結果產生個鄭麗文把國民黨帶向更險惡的深淵，她「比侯友宜更侯友宜的只求自保」人設，已經揮之不去。朱立倫雖然因為鄭麗文的表現而開始被國民黨人「懷念」，但第三度班師回朝恐怕也太展現國民黨沒人！嗅覺敏感的韓國瑜此時此刻換新衣，正是因為他看到了他的新年新希望‧‧‧。至於黃國昌？很多人目前最希望的恐怕是希望北檢和北機組該收假了！●作者：黃創夏／資深媒體人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至：opinion@nownews.com