美國司法部先前持續公開已故淫魔富商愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，在大量的檔案之中，赫見知名的已故物理學巨擘霍金（Stephen Hawking）的照片也在內，可見到霍金被比基尼辣妹包圍簇擁，而在美國司法部的愛潑斯坦檔案中，霍金的名字甚至被提到250次。根據紐約郵報報導，霍金在美國司法部公布的大量愛潑斯坦檔案中，被提及至少250次，一張引人注目的照片在網路上瘋傳，畫面中霍金夾在兩名身穿比基尼的女子之間，他面帶微笑，手握一杯紅色雞尾酒，享受著美女簇擁，這張照片隨著他與愛潑斯坦的關係再度成為焦點，迅速引發熱議。目前尚不清楚該照片拍攝的時間與地點，兩名女子的身分也不明，這張照片是最新一批愛潑斯坦檔案中，收錄的幾張霍金的照片之一。霍金於2018年辭世，享壽76歲，他在21歲就罹患俗稱「漸凍人」的肌萎縮性脊髓側索硬化症（ALS），與疾病長期抗戰長達50年。長期以來，他一直被指與聲名狼藉的已故戀童癖富商愛潑斯坦有所往來。紐約郵報引述美國司法部的愛潑斯坦檔案提到，2006年3月，霍金曾與多位世界知名科學家出席一場由愛潑斯坦出資並主辦的會議。五個月後，愛潑斯坦在佛羅里達州被控涉嫌招攬賣淫。該場會議於加勒比海的聖托馬斯島舉行，地點靠近愛潑斯坦臭名昭著的私人島嶼。在愛潑斯坦檔案中，霍金的名字也被提及，知名指控者、性販運受害者朱弗里(Virginia Giuffre)曾聲稱，霍金曾在美屬維京群島參與「未成年人的淫亂派對」。根據檔案中的電子郵件內容，愛潑斯坦曾向朱弗里的朋友提供現金獎勵，希望他們能協助駁斥她的說法。此外，一張流出的照片顯示，霍金坐在輪椅上參加一場燒烤聚會，還有霍金搭乘潛水艇，在愛潑斯坦擁有的小島周圍海域遊覽的照片。報導指出，愛潑斯坦甚至特地為霍金改裝潛水艇，霍金先前從未下過水。不過，儘管被美國司法部揭露曾登上愛潑斯坦的島嶼，但霍金從未被正式指控有任何不當行為。