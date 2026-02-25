我是廣告 請繼續往下閱讀

▲泰民宣布和經紀公司BPM解約。（圖／泰民IG）

韓國男團SHINee成員泰民昨（24）日和經紀公司Big Planet Made娛樂（BPM）提前解除專屬合約，結束約1年9個月合作關係，而他會提前解約的原因也曝光，是因為BPM正面臨財務困境，為了幫助公司走出困難，泰民曾自掏腰包幫忙發薪水給員工，不過公司卻長期拖欠他超過數十億韓元的個人活動收入，使他忍無可忍決定出走。根據了解，泰民解約的核心與結算金爭議有關，BPM及其母公司One Hundred因陷入財務困境，泰民被拖欠高達數十億韓元酬勞，自2024年4月簽約後，他展開橫跨29個城市的世界巡演，還在2025年9月舉行日本巡演，但相關收益、薪資至今都還沒完成結算，不僅如此公司還在未經泰民同意的狀況下，擅自與外部簽訂合約，導致雙方信任關係破裂。在BPM合約糾紛過渡期間，泰民曾自掏腰包支付部分舞者與工作人員薪資，以確保團隊運作不受影響，然而自己的薪水卻被公司長期拖欠，讓許多粉絲紛紛為他抱不平。目前，BPM昨日發聲明證實雙方協議終止合約，但未說明細節。BPM的母公司One Hundred由車佳媛與MC夢創立，近期被爆出負債規模高達532億韓元，還涉及欠稅與訴訟風波，除了泰民之外，旗下藝人還有李昇基、THE BOYZ以及EXO-CBX（伯賢、Chen、Xiumin），他們也同時被點名薪水被長期拖欠，因此本次泰民氣憤出走，有可能會掀起旗下藝人集體出走的連鎖效應。