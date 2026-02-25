我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市前鎮、小港選區市議員黃彥毓今（25）日下午於前鎮凱旋路口發起站台造勢，高市議會南方問政聯盟成員市議員何權峰、簡煥宗、湯詠瑜、邱俊憲、張勝富五位議會同仁跨區相挺。眾人一字排開，在車水馬龍的路口向鄉親鞠躬拜票，不僅展現南方問政聯盟的團結氣勢，也展現出黃彥毓的高人氣與好人緣。這次現身力挺的議員皆為高雄市議會「南方問政聯盟」的成員，該聯盟由跨選區、專業問政的優秀議員組成，長期為高雄重大建設發聲。黃彥毓與何權峰、簡煥宗、邱俊憲四人，過去皆曾在高雄市政府並肩作戰多年，從幕僚時期就培養出深厚的革命情感。如今四人皆在議會為民喉舌，這份「從市府到議會」的默契與專業，也成為黃彥毓推動地方建設最堅強的後盾。同樣身處初選壓力中的旗津、鼓山、鹽埕區議員簡煥宗今日也特別現身，簡煥宗表示，雖然自己也有初選選戰要跑，行程非常緊湊，但黃彥毓是他在議會最專業、最認真的戰友，「兄弟的事就是我的事」。他強調，前鎮小港需要一位懂市政、會做事的人才，黃彥毓這幾年的表現有目共睹，因此即便自己再忙，也要跨區前來向鄉親強力推薦。面對多位重量級同仁的站台，黃彥毓表達由衷感謝。他感慨表示，這幾位同仁不僅是「南方問政聯盟」的夥伴，更是多年好友，點滴在心頭。特別是大家過去都在市府體系磨練過，對高雄的發展有共同的藍圖與情感。黃彥毓說，初選倒數一周，看到這麼多好兄弟、好同事站出來，心裡非常溫暖，這份情義代表大家對他操守與能力的肯定，他會帶著這份支持拚過初選，繼續為前鎮小港爭取更多建設。