全球醫界關注的Newsweek best hospitals「全球最佳醫院」於台北時間25日公布，其中250家醫院，台北榮總及台大醫院是全台唯二上榜。北榮今年更進步到第174名。北榮院長陳威明認為，其中一個相當重要的因素應該與國際交流有關。不過，他也強調，台灣醫療並沒有輸其他國家，應有更多醫院都能進入排名內。全球醫界關注的Newsweek best hospitals「全球最佳醫院」，其中台北榮總今年為174名，相較於去年208，大幅進步34名；而台大醫院今年同樣進入排名中，為第249名。陳威明表示，北榮也非常努力進行國際化、與國際交流，許多都可能是加分的因素，包括紐約大學的簽約、亞洲的韓國、日本重要醫院簽訂合作協議等。他強調，希望台灣有更多醫院可以進入排行。陳威明認為，以台灣醫院而言，醫療並不輸其他國家，但在國際化部分，像是新加坡確實就比台灣好。他強調，台灣應有更多醫院可以共好一起進入排名。