台中市長盧秀燕於25日證實，將於3月中旬率團出訪美國，不僅是她今年首度確認外交行程，更是針對「疑美論」主動反擊。據了解，此行目的在於親自「戰略溝通」，除了城市招商與考察外，更要向美方表示國民黨「親美、友日、和中」的路線，避免因民進黨的政治標籤而產生誤解，也被視為盧秀燕在處理市政之餘，展現具備處理大國關係與國際事務的高度。考量到台中市議會將於3月24日開議一路開到6月1日，盧秀燕的出訪時間，最慢3月中旬就得出發，考察足跡將橫跨美東政治中心與美西經貿重鎮。她強調，台中作為國際化都市，與美方長期保持友好，透過面對面訪談，讓美方確信國民黨是穩定的合作夥伴，並非對手所抹黑的疑美派。值得注意的是，出訪時機點和傳聞中的「鄭習會」會面時程相近，此行在兩岸與美中關係波動之際，更具平衡戰略意涵。盧秀燕此次直搗華府與美方智庫，試圖在大選前為藍營鞏固對美關係，綠營頻頻發動的抗中保台與抹紅攻勢，盧秀燕主動出擊，走進美東政經核心進行交流，不僅是城市外交的延伸，更是盧秀燕在國際舞台上展現領導格局，為藍營爭取國際支持與信任的戰略布點。