美股主要指數周三（25日）早盤上漲，費城半導體指數直逼8500點，創下歷史新高。市場靜待輝達財報周三公布，輝達股價早盤上漲近2%，軟體股也一同振奮。美股四大指數25日早盤，截止至台灣時間晚間11時15分，道瓊工業指數小漲60點或0.12%、那斯達克指數上漲228點或1%、標普500指數小漲32點或0.48%、費城半導體指數勁揚138點或1.66%。個股部分，台積電ADR以390美元的價位高檔開出，後稍滑落至387美元，小漲0.2%；輝達財報將在美東時間周三稍晚公布，輝達股價早盤上漲1.74%，一度來到196美元近期最高。另一方面，軟體股終於再度甦醒，微軟股價上漲逾2%、甲骨文一度漲5%、Salesforce漲幅達2%；記憶體族群表現仍迅猛，美光股價早盤上漲超過3%、SanDisk小漲1%、威騰電子飆出8%、希捷科技也達到6%漲幅。根據路透報導，在輝達週三即將公佈季度財報之際，人工智慧投資者試圖探詢輝達的利潤在科技巨頭高達6300億美元的資本支出預算的推動下，究竟是否能快速成長。根據倫敦證券交易所集團 (LSEG) 的數據，華爾街預計輝達公佈截至 1 月份的季度利潤年增率可望超過 62%，但較上一季度的 65.3% 增速有所放緩，原因是輝達面臨著與之前收益相比更為嚴峻的挑戰。輝達的營收被預估可能成長超過68%，達到661.6億美元。分析師預計輝達將預測第一季營收將再成長64.4%，達到724.6億美元。輝達已連續13季超出預期，儘管超出的幅度有縮小趨勢。