搭機出境未依規定申報，卻意外成為「另類投資」案例。新北市一名鍾姓男子去年攜帶1.5公斤純金擺飾赴越南未申報，遭裁罰301萬餘元並扣押金飾，案件移送強制執行、原定拍賣在即。不料兩年間金價翻倍飆漲，鍾男趕在法拍前繳清罰款，領回現值逾800萬元的黃金資產。事發於2024年4月30日，鍾男搭機出境時，將3件當時市價301萬7643元的黃金擺飾藏放於手提行李內，遠超過法定等值2萬美元（約新台幣60萬元）的免申報限額，卻未向海關申報。航警局安檢大隊查獲後，會同財政部關務署台北關清點，依法扣留黃金擺飾，並開出等值罰鍰，限30日內繳納。不過鍾男未在期限內繳清，台北關於2024年12月將案件移送桃園分署執行。分署收案後，先查扣鍾男名下存款，並於今年1月前往桃園國際機場查封3件純金擺飾，公告將於3月3日先行拍賣其中1件重約500公克的金飾。在查獲當時，每錢黃金約7500多元，而2月25日銀樓牌價已飆破每錢2萬元大關。以1.5公斤黃金計算，現值已突破825萬元，與當初301萬餘元市值相比，漲幅高達174%，價差則達524萬餘元。鍾男眼見金價持續上漲，考量一旦遭法拍將損失慘重，於是在拍賣前夕主動聯繫分署表示繳款意願，並於24日攜帶301萬7643元現金完成繳納。執行官確認入帳後，隨即解除扣押並發還3件黃金擺飾。雖鍾男支付300餘萬元罰款，但領回現值約800萬元的資產。分署提醒，洗錢防制法規定嚴格，民眾出入境應依法申報，切勿心存僥倖，以免財產遭扣押或拍賣。