▲吳建豪（如圖）新歌〈Ur The Reason〉MV釋出，又帥氣又有美貌，被粉絲定位為純享畫面版。（圖／相信音樂提供）

「亞洲男神」Van Ness 吳建豪近期帶著睽違 3 年的全新專輯《Dance Until We Die》強勢回歸！為了將新作品完美呈現給粉絲，他在《F✦FOREVER恆星之城》演唱會的空檔展開了極限宣傳行程，創下1週狂跑25個通告的驚人紀錄。因為行程實在太過密集，連好好坐下來吃頓飯的時間都沒有，他只能利用短暫的車程時間，連嗑6顆茶葉蛋來果腹。而這份超乎常人的拚勁也完美反映在票房上，即將在 3 月登場的深圳與武漢演唱會，門票已霸氣宣告全數完售。雖然宣傳行程滿檔，吳建豪依舊接下了堪稱史上最硬的通告。他登上健身創作者「營養健身葛格Peeta」的頻道，挑戰世界知名運動賽事Hyrox的 PFT 測驗。面對 1000公尺跑步、上百次藥球擲地、波比跳與弓箭步等高強度菜單，平常就嚴格自律的他僅花26分鐘就順利破關，讓Peeta大讚佩服。網友看後更驚呼：「這強度很多 20 幾歲都做不到」、「男神真的不是叫假的！」吳建豪也笑說，這套訓練正好能用來應付他在演唱會上20 鐘又唱又跳的個人Solo秀，甚至想邀請演唱會團員一起加入訓練。吳建豪也與百萬創作者HowHow合作拍攝短影音。影片中經典重現《下一站，幸福》的「光晞不能捐」台詞，無厘頭的搞笑劇情瞬間引爆話題，網路瀏覽次數輕鬆突破150萬大關。這波宣傳期中，吳建豪也登上了宇宙人小玉、白安的 Podcast 節目《一個路人經過》暢聊。白安除了幫媽媽熱情告白，更透露自己看《這！就是街舞》時就被他深深圈粉，大讚看他跳舞能感受到一種忘掉煩惱的自由氛圍。節目中，吳建豪也分享了熱愛跳舞之外的隱藏版嗜好「收集劍」。受到武俠小說與殭屍電影的影響，他對劍情有獨鍾，在2022年發行的〈Sunrise〉MV 中親自上陣拍動作片。當時邀請好友洪天祥擔任武術指導，他一路狂拍了16個小時，拚命到連指甲都脫落了。吳建豪表示，非常開心能透過密集的電台與日本媒體訪問暢聊音樂，甚至與DJ光禹聊到欲罷不能。就連剛過去的過年期間他也沒閒著，除了陪伴家人與運動，更親自操刀剪輯影片，預告近期即將有全新MV釋出，要歌迷們拭目以待。《F✦FOREVER恆星之城》演唱會票房也都開出超級紅盤，讓粉絲期待值破表。