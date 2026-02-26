三星今（26）發表了上半年的年度旗艦機Galaxy S26系列，有頂規的S26 Ultra、中階S26+和入門款S26三款機型。《NOWNEWS今日新聞》第一時間取得實機快速體驗，Galaxy S26 Ultra加入不少有感新功能，像是以往為了維持手機隱私民眾會加裝防窺片，但在AI的加持之下，S26 Ultra一鍵就能防窺，相當實用，此外，相機也有進化，像是光圈升級，增加進光量，實際在低光源下錄影，廣角、五倍變焦都有很明顯的進階，同時水平鎖定也相當讓人驚艷，效果比運動攝影機還穩。
免買防窺片內建智慧「AI 防窺模式」
過去用戶為了保護隱私貼上防窺片，往往會犧牲螢幕亮度和畫質，這次 Galaxy S26 Ultra 內建「智慧防窺」功能，採用電子防窺的概念，用戶不用再額外貼實體防窺保護膜。實際使用發現，效果和實體防窺片相似，開啟該功能之後，側邊就無法看到手機畫面，會相當實用的功能。
根據官方解釋，該功能可以自行設定開啟或是關閉，且可以依據情境與App 個別設定，像是開啟特定 App 時自動開啟防窺，未啟動則關閉，或是設定只遮蔽彈出式的通知內容，也可以設定當系統偵測到輸入密碼、圖形解鎖或填寫私密資訊時，防窺模式會自動啟動。
免外掛鏡頭， S26 Ultra新一代演唱會神器
Galaxy S26 Ultra這次針對低光源與夜間拍攝的硬體規格升級，並結合 AI 演算法強化成果，廣角鏡頭光圈升級至 F1.4，進光量提升47%；而 5 倍遠距鏡頭光圈也升級至 F2.9，進光量提升37%。實際拿來和S24 Ultra比較，可以明顯感噪點減少，畫面亮度更高，依舊保有夜拍的氛圍，但更整體解像力更佳，拿來拍攝演唱會效果應該會更好。
錄影加入「水平鎖定」比運動攝影機還穩
在影像錄製方面，Galaxy S26不僅提升了進光量，更針對動態錄影大幅進化，主打讓消費者隨手拍就能有好畫面，不必調整複雜參數，加入運動相機級別的水平鎖定，系統透過加速度感測器等資訊結合AI 演算法，做到了類似運動攝影機的「水平鎖定」穩定概念。同時拿兩隻手機測試，開啟狀態下，內建的超穩定錄影功能經過強化，即使在拍攝帶有翻轉動作等激烈動態時，畫面依然能夠維持高度穩定。
強悍效能支撐AI流暢體驗
要驅動這些即時的 AI 防窺與影像演算法，Galaxy S26 搭載了專屬的 Snapdragon 8 Elite Gen 5 處理器，其 NPU（神經網絡處理單元）效能提升了 39%，GPU 提升了 24%。此外，手機也導入了全新設計的散熱板技術，整體散熱效率提升 21%，確保長時間拍攝或運行 AI 功能時，系統依然能維持順暢與穩定。
資料來源：三星
