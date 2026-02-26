我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣最強農場出爐！「清境農場」聲量破10萬輾壓式奪冠

本次排行冠軍由「清境農場」輾壓式奪冠，以10萬6233筆網路聲量坐穩第一名，第2名「初鹿牧場」聲量僅2萬7962筆，足足相差8萬聲量。

▲南投縣「清境農場」奪得「台灣休閒農場TOP10」冠軍，以10萬6233筆網路聲量坐穩第一名，第2名「初鹿牧場」聲量僅2萬7962筆，足足相差8萬聲量。（圖／交通部觀光署觀光資訊網taiwan.net.tw）

▲《網路溫度計DailyView》近日公布「台灣休閒農場TOP10」排行榜，冠軍由南投縣「清境農場」輾壓式奪冠。（圖／網路溫度計）

清境農場美到被讚「霧上桃源」！2025年吸67萬觀光客太夯

清境農場在2025年累積高達67萬觀光客湧入，在台灣農場景點排行第3名，僅輸給桃園市觀音蓮花園休閒農業區、大溪月眉休閒農業區

▲清境農場每年都會吸引眾多旅客前往觀光，根據交通部觀光署「觀光統計資料庫」數據顯示，清境農場在2025年累積高達67萬觀光客湧入，在台灣農場景點排行第3名，僅輸給桃園市觀音蓮花園休閒農業區、大溪月眉休閒農業區。（圖／清境農場提供）

清境農場不只景色美！綿羊秀、馬術秀爆紅：大小朋友都愛

最大賣點在於綿羊秀，清境農場擁有廣闊的青青草原，到當地可見可愛的羊群在草原上奔跑，還能欣賞到牧羊人替綿羊剪毛、近距離餵食與互動等。

在Google評價高達4.4顆星，超過3萬8千多人給予評價，多數民眾認為清境農場風景出色、草原廣闊，加上可以近距離與可愛小動物互動，療癒指數滿分

▲清境農場最大賣點在於綿羊秀，當地擁有廣闊的青青草原，可見可愛的羊群在草原上奔跑，還能欣賞到牧羊人替綿羊剪毛、近距離餵食與互動等。（圖／交通部觀光署觀光資訊網taiwan.net.tw）

清境農場228連假衝賞櫻！公路局揭最好走時段

由於今年受惠氣候穩定，園內富士櫻與吉野櫻已綻放逾8成，連接農場的台14甲線兩側，同樣也盛放粉紅櫻花，自然打造「全台最美櫻花公路」，成為今年連假最佳的賞櫻景點之一。

建議於上午9時前抵達，以避開車潮；過夜入住旅宿者，可於下午16時後進入，也建議改搭乘「台灣好行」等大眾運輸工具，避開尖峰車流。

▲228連假到來，清境農場與台14甲線迎來近三年最盛大的櫻花季。（圖／清境農場提供）

清境農場相關資訊