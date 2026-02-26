228連假即將到來，不少民眾早已規劃出遊觀光，每到連續假期各大台灣農場都會湧入眾多遊客，每座農場各有特色，但究竟誰最受台灣人歡迎？根據《網路溫度計DailyView》近日公布「台灣休閒農場TOP10」排行榜，意外由南投縣「清境農場」以破10萬網路聲量輾壓奪冠，打敗初鹿牧場、埔心牧場等競爭對手，年吸67萬成為台灣最著名的農場之一，而今年228連續假期，剛好正逢清境農場櫻花季，預計將會引來更多遊客到場享受美景。
台灣最強農場出爐！「清境農場」聲量破10萬輾壓式奪冠
《網路溫度計DailyView》近日公布「台灣休閒農場TOP10」排行榜，調查時間為時間範圍為2025年1月28日至2026年1月27日，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點可親近動物的十大休閒農場。本次排行冠軍由「清境農場」輾壓式奪冠，以10萬6233筆網路聲量坐穩第一名，第2名「初鹿牧場」聲量僅2萬7962筆，足足相差8萬聲量。
根據本次排行結果，冠軍為南投縣「清境農場」、亞軍是台東縣「初鹿牧場」、季軍則是桃園市「埔心牧場」，第四名至第十名依序則是「綠世界生態農場」、「新光兆豐休閒農場」、「三富休閒農場」、「千巧谷牛樂園牧場」、「飛牛牧場」、「張美阿嬤農場」、「走馬瀨農場」。
清境農場美到被讚「霧上桃源」！2025年吸67萬觀光客太夯
清境農場位於南投縣仁愛鄉，是台灣著名的高山風景區，海拔高達1700至2000公尺，成立至今已有65年的歷史，以「霧上桃源」之稱聞名，和武陵農場、福壽山農場合稱為台灣三大高山農場。當地空氣清新，四季均有不同景色，春季適合賞花、夏季避暑涼爽、秋季賞楓、冬季雲霧飄渺，總能帶給台灣人難忘的山中回憶。
清境農場每年都會吸引眾多旅客前往觀光，根據交通部觀光署「觀光統計資料庫」數據顯示，清境農場在2025年累積高達67萬觀光客湧入，在台灣農場景點排行第3名，僅輸給桃園市觀音蓮花園休閒農業區、大溪月眉休閒農業區，打敗其他高人氣農場如埔心牧場、武陵農場等競爭對手。
清境農場不只景色美！綿羊秀、馬術秀爆紅：大小朋友都愛
但清境農場之所以如此火紅，除了當地景色別緻以外，最大賣點在於綿羊秀，清境農場擁有廣闊的青青草原，到當地可見可愛的羊群在草原上奔跑，還能欣賞到牧羊人替綿羊剪毛、近距離餵食與互動等。另外，在地還有精彩絕倫的馬術秀、每年甚至會舉辦堪稱「全台最高的跨年晚會」，藉由不同主與民眾一同狂歡。
清境農場在網路評價高，在Google評價高達4.4顆星，超過3萬8千多人給予評價，多數民眾認為清境農場風景出色、草原廣闊，加上可以近距離與可愛小動物互動，療癒指數滿分，紛紛評論盛讚「整體動線規劃良好，步道寬敞、坡度平緩，走起來輕鬆不費力，即使是假日人多也還算從容」、「很適合親子，門票收費又很便宜」。
清境農場228連假衝賞櫻！公路局揭最好走時段
值得一提的是，今年228連假正逢清境農場與台14甲線迎來近三年最盛大的櫻花季，清境農場表示，由於今年受惠氣候穩定，園內富士櫻與吉野櫻已綻放逾8成，連接農場的台14甲線兩側，同樣也盛放粉紅櫻花，自然打造「全台最美櫻花公路」，成為今年連假最佳的賞櫻景點之一。
但根據公路局提醒，228連假期間自2月27日（五）至3月1日（日），估計南投縣境內「清境農場、合歡山」及「日月潭」兩大風景區將吸引眾多民眾湧入遊憩，為避免車多壅塞影響興致，建議於上午9時前抵達，以避開車潮；過夜入住旅宿者，可於下午16時後進入，也建議改搭乘「台灣好行」等大眾運輸工具，避開尖峰車流。
📍清境農場相關資訊
◼︎ 農場地址：南投縣仁愛鄉仁和路170號
◼︎ 營業時間：每日08：00～17：00
◼︎ 官方網址：https://www.qingjing-farm.com.tw/
資料來源：網路溫度計、清境農場、交通部觀光署觀光統計資料庫、交通部公路局
我是廣告 請繼續往下閱讀
《網路溫度計DailyView》近日公布「台灣休閒農場TOP10」排行榜，調查時間為時間範圍為2025年1月28日至2026年1月27日，透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，盤點可親近動物的十大休閒農場。本次排行冠軍由「清境農場」輾壓式奪冠，以10萬6233筆網路聲量坐穩第一名，第2名「初鹿牧場」聲量僅2萬7962筆，足足相差8萬聲量。
清境農場位於南投縣仁愛鄉，是台灣著名的高山風景區，海拔高達1700至2000公尺，成立至今已有65年的歷史，以「霧上桃源」之稱聞名，和武陵農場、福壽山農場合稱為台灣三大高山農場。當地空氣清新，四季均有不同景色，春季適合賞花、夏季避暑涼爽、秋季賞楓、冬季雲霧飄渺，總能帶給台灣人難忘的山中回憶。
清境農場每年都會吸引眾多旅客前往觀光，根據交通部觀光署「觀光統計資料庫」數據顯示，清境農場在2025年累積高達67萬觀光客湧入，在台灣農場景點排行第3名，僅輸給桃園市觀音蓮花園休閒農業區、大溪月眉休閒農業區，打敗其他高人氣農場如埔心牧場、武陵農場等競爭對手。
但清境農場之所以如此火紅，除了當地景色別緻以外，最大賣點在於綿羊秀，清境農場擁有廣闊的青青草原，到當地可見可愛的羊群在草原上奔跑，還能欣賞到牧羊人替綿羊剪毛、近距離餵食與互動等。另外，在地還有精彩絕倫的馬術秀、每年甚至會舉辦堪稱「全台最高的跨年晚會」，藉由不同主與民眾一同狂歡。
清境農場在網路評價高，在Google評價高達4.4顆星，超過3萬8千多人給予評價，多數民眾認為清境農場風景出色、草原廣闊，加上可以近距離與可愛小動物互動，療癒指數滿分，紛紛評論盛讚「整體動線規劃良好，步道寬敞、坡度平緩，走起來輕鬆不費力，即使是假日人多也還算從容」、「很適合親子，門票收費又很便宜」。
值得一提的是，今年228連假正逢清境農場與台14甲線迎來近三年最盛大的櫻花季，清境農場表示，由於今年受惠氣候穩定，園內富士櫻與吉野櫻已綻放逾8成，連接農場的台14甲線兩側，同樣也盛放粉紅櫻花，自然打造「全台最美櫻花公路」，成為今年連假最佳的賞櫻景點之一。
但根據公路局提醒，228連假期間自2月27日（五）至3月1日（日），估計南投縣境內「清境農場、合歡山」及「日月潭」兩大風景區將吸引眾多民眾湧入遊憩，為避免車多壅塞影響興致，建議於上午9時前抵達，以避開車潮；過夜入住旅宿者，可於下午16時後進入，也建議改搭乘「台灣好行」等大眾運輸工具，避開尖峰車流。
◼︎ 農場地址：南投縣仁愛鄉仁和路170號
◼︎ 營業時間：每日08：00～17：00
◼︎ 官方網址：https://www.qingjing-farm.com.tw/