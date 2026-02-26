女星熊熊（卓毓彤）與老公Mars於2023年2月幸福完婚，2024年2月迎來1名寶貝女兒，一家三口和樂美滿，在這份安穩背後，她曾歷經一段鮮為人知的低潮期，熊熊先前登上《11點熱吵店》分享過往，面臨親妹妹在面前過世、好友黃鴻升猝逝等打擊，瀕臨崩潰想過輕生，正覺得能夠一了百了的時刻，Mars及時送暖給予關懷：「幫我開門，我在妳家樓下」，才救回熊熊一命。
熊熊目睹妹妹死亡、送走黃鴻升！昔絕望輕生
熊熊回憶道，當時面臨人生低潮，親眼目睹患有憂鬱症的妹妹離世，內心無限自責、難以承受，反覆想著若自己跟著下去是否能挽回悲劇，雪上加霜的是，黃鴻升才剛驟逝，加上事業陷入低潮，熊熊飽受嚴重失眠與厭食折磨，身心靈瀕臨崩潰，「為什麼這個世界要這樣對我？」
在某個暗無天日的夜晚，熊熊獨自待在漆黑屋內，萬念俱灰的她竟打開電腦，搜尋結束生命的方法，就在生死一線間，Mars突然傳訊關心：「妳在幹嘛？有吃飯嗎？」得知她沒吃後，立刻霸氣回覆：「幫我開門，我在妳家樓下」，這句話宛如強心針，將熊熊從懸崖邊救回。
Mars進門後不僅帶來溫熱餐點，也體貼地整理屋子、收拾垃圾與倒除濕機的水，熊熊淚水止不住地說，「那段時間，睡覺睡到一半突然驚醒，Mars抱著我睡覺，我只要一動，他就會起來問『怎麼了？還好嗎？』很怕我怎麼樣」，深怕熊熊發生意外、想不開，一直陪伴左右。
熊熊、Mars情比金堅！不離不棄陪伴共組家庭
熊熊與Mars能重牽紅線，也多虧好友張景嵐提點她珍惜緣分，一路走來，沉默寡言的他，總用行動證明愛意，就連熊熊在醫院送別阿嬤最後一程時，Mars也帶著女兒全程守候，這份不離不棄的陪伴，讓熊熊感激涕零，每當回憶起這段同甘共苦的過往，內心都感到欣慰且幸福。
🔺資料來源－
11點熱吵店YouTube
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
熊熊與Mars能重牽紅線，也多虧好友張景嵐提點她珍惜緣分，一路走來，沉默寡言的他，總用行動證明愛意，就連熊熊在醫院送別阿嬤最後一程時，Mars也帶著女兒全程守候，這份不離不棄的陪伴，讓熊熊感激涕零，每當回憶起這段同甘共苦的過往，內心都感到欣慰且幸福。
