我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃曉明與Angelababy的婚姻也是轟轟烈烈，即便離婚後桃花仍不間斷。（圖／翻攝自微博）

48歲中國男星黃曉明在經歷與Angelababy、網紅葉珂的戀情後，近來被直擊與一名長髮女子共遊新加坡環球影城，雙臂緊貼共撐一把雨傘，似乎是有新戀情，還有人猜女方是26歲新人歌手胡冉儿，但雙方都並未證實。黃曉明被拍到和一名長髮女子共遊新加坡環球影城，黃曉明穿著牛仔褲戴著黑色帽子，女生穿著無袖挖背背心與牛仔褲，辣露小蠻腰，兩人共撐一把陽傘，拿著冰淇淋聊天，就像情侶一樣。雖然同場似乎還有助理陪同，但依舊掀起討論，不少網友開始猜測黃曉明又有新歡，還有人猜女方很像是26歲新人歌手胡冉儿，不過並未獲得證實。只是回顧黃曉明的戀情，似乎偏愛身材高瘦的網紅臉，審美觀也受到討論。黃曉明和Angelababy2015年結婚，2022年離婚，同年葉珂傳出緋聞，2023年被拍到牽手看電影認愛，不過去年8月，葉珂透露自己已經生產，並與黃曉明分手，黃曉明也刪除認愛的文章，但葉珂並未公開寶寶生父的相關資訊，究竟是不是和黃曉明所生仍未可知。